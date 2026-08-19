Samsung случайно рассекретила два новых смартфона Сегодня 03:47 — Технологии&Авто

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Samsung Galaxy A08 4G и Galaxy S26 FE появились в базе Google Play Console для официальной презентации. Там были опубликованы характеристики устройств и их рендеры.

Характеристики и дизайн Galaxy A08 4G

Бюджетный Galaxy A08 4G в базе указан под номером SM-A 085 °F . Смартфон тестировался с 8 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 17.

За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek MT6789V/CD. У него:

2 ядра Cortex-A76 с частотой до 2,2 ГГц;

6 ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц;

графика Mali-G57.

Конфигурация процессора соответствует чипсету MediaTek Helio G99, который использовался в предыдущей модели Galaxy A07 4G.

Смартфон получит дисплей с разрешением 720×1600 пикселей и плотностью 300 DPI. На опубликованном рендере видны экран с каплевидным вырезом, двойная основная камера и белый корпус.

Параметры субфлагмана Galaxy S26 FE

Galaxy S26 FE в Google Play Console указан под номером SM-S741U. Как и Galaxy A08 4G, он имеет 8 ГБ оперативной памяти и работает на Android 17.

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Смартфон получил фирменный чип Samsung s5e9955, отвечающий процессору Exynos 2500. Его конфигурация включает:

1 ядро ​​Cortex-X925 с частотой 3,4 ГГц;

2 ядра Cortex-A725 с частотой 2,9 ГГц;

5 ядер Cortex-A725 с частотой 2,35 ГГц;

2 ядра Cortex-A520 с частотой 1,85 ГГц;

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Экран Galaxy S26 FE имеет разрешение 1080×2340 пикселей и плотность 450 DPI.

На рендере смартфон изображен в светло-бирюзовом цвете. Также видна тройная камера, вертикально расположенная в овальном блоке.

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