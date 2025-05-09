Авиационный холдинг IAG заказал 71 самолет у Boeing и Airbus — Finance.ua
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Авиационный холдинг IAG заказал 71 самолет у Boeing и Airbus

Фондовый рынок
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Международный авиационный холдинг IAG SA объявил о большом заказе на широкофюзеляжные самолеты, тем самым удвоив ставку на дальнемагистральные полеты. Авиаперевозчик, который намерен модернизировать свой парк самолетов, заменив старые модели современными, заказал 71 самолет у корпораций Boeing и Airbus.
Об этом сообщает Вloomberg.
IAG покупает 32 самолета Boeing 787−10 для British Airways и 21 самолет Airbus A330neo для своих авиаперевозчиков: ирландской Aer Lingus, испанских Iberia и Fly LEVEL. Также холдинг по мартовскому соглашению пополнит свой парк еще 10 самолетами Boeing 787 и 13 самолетами Airbus A330neo.
Скорректированная операционная прибыль IAG за первый квартал 2025 года выросла до €198 млн ($222 млн), превысив оценку в €144,9 млн, на фоне снижения цен на топливо и роста выручки. Продажи билетов в размере €7,04 млрд также превзошли оценку в €6,8 млрд. Компания сохранила свой прогноз, заявив, что «продолжает видеть хороший спрос на авиаперевозки на своих основных рынках».
В то время как некоторые авиакомпании заметили сокращение количества пассажиров, летающих между США и Европой после того, как Трамп ввел пошлины для десятков стран, IAG заявила, что спрос на премиальные перелеты через Северную Атлантику был устойчивым.
Air France-KLM и Deutsche Lufthansa AG наблюдают небольшое снижение спроса на эконом-класс на рейсах в США, а Virgin Atlantic Airways заявила об ослаблении спроса на полеты из Соединенных Штатов.
Напомним, корпорация Boeing ищет других заказчиков для самолетов, которые должны были быть поставлены в Китай, но застряли из-за торговой напряженности с США.
По материалам:
Діло
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