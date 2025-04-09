Motorola готовится выйти на рынок ноутбуков — Finance.ua

Motorola готовится выйти на рынок ноутбуков Сегодня 22:08 — Технологии&Авто

Motorola готовится выйти на рынок ноутбуков

Компания Motorola, известная своими раскладными смартфонами и устройствами среднего ценового сегмента, скоро может расширить свой ассортимент. Судя по недавней официальной информации, бренд планирует презентовать свой первый ноутбук именно на индийском рынке.

Об этом пишет Gizmochina

На онлайн-площадке Flipkart, популярной в Индии, появился тизер нового ноутбука Motorola, где также подтвердили его доступность через эту платформу. К сожалению, тизер не раскрывает никаких характеристик: мы не знаем ни спецификаций, ни цены, ни даже дизайна будущей модели.

В сообщении виден только логотип Motorola и надпись: «A Bold New World Of Laptops. Unveiling Soon» (Смелый новый мир ноутбуков. Будет представлен в скором времени).

Пока никакой подробной информации об устройстве нет, однако можно предположить, что бренд и дальше будет ориентироваться на доступный сегмент, учитывая специализацию Motorola на бюджетных и среднеценовых смартфонах. Выход на рынок ноутбуков будет означать конкурентную борьбу с известными брендами, как ASUS, Acer, Dell и другими.

Остается дождаться дополнительных тизеров или анонсов, где Motorola, по всей вероятности, поделится полноценной информацией о своем первом ноутбуке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.