Motorola готовится выйти на рынок ноутбуков — Finance.ua

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Motorola готовится выйти на рынок ноутбуков

Технологии&Авто
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Motorola готовится выйти на рынок ноутбуков
Motorola готовится выйти на рынок ноутбуков
Компания Motorola, известная своими раскладными смартфонами и устройствами среднего ценового сегмента, скоро может расширить свой ассортимент. Судя по недавней официальной информации, бренд планирует презентовать свой первый ноутбук именно на индийском рынке.
Об этом пишет Gizmochina.
На онлайн-площадке Flipkart, популярной в Индии, появился тизер нового ноутбука Motorola, где также подтвердили его доступность через эту платформу. К сожалению, тизер не раскрывает никаких характеристик: мы не знаем ни спецификаций, ни цены, ни даже дизайна будущей модели.
В сообщении виден только логотип Motorola и надпись: «A Bold New World Of Laptops. Unveiling Soon» (Смелый новый мир ноутбуков. Будет представлен в скором времени).
Motorola готовится выйти на рынок ноутбуков
Пока никакой подробной информации об устройстве нет, однако можно предположить, что бренд и дальше будет ориентироваться на доступный сегмент, учитывая специализацию Motorola на бюджетных и среднеценовых смартфонах. Выход на рынок ноутбуков будет означать конкурентную борьбу с известными брендами, как ASUS, Acer, Dell и другими.
Остается дождаться дополнительных тизеров или анонсов, где Motorola, по всей вероятности, поделится полноценной информацией о своем первом ноутбуке.
По материалам:
Novyny.live
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