ТОП-10 самых популярных подержанных авто до 5 лет, ввозимых в Украину — Finance.ua
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ТОП-10 самых популярных подержанных авто до 5 лет, ввозимых в Украину

Технологии&Авто
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ТОП-10 самых популярных подержанных авто до 5 лет, ввозимых в Украину
ТОП-10 самых популярных подержанных авто до 5 лет, ввозимых в Украину
В мае украинцы приобрели 6,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
В течение мая украинский автопарк пополнили 22 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 28% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 46%.
Дальше следуют:
  • бензиновые авто — 36%;
  • гибридные — 10%;
  • дизельные — 6%;
  • авто с ГБО — 2%.

Какие б/у модели чаще всего ввозят в Украину

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
  1. Tesla Model Y — 544 ед.;
  2. Tesla Model 3 — 318 ед.;
  3. Nissan Rogue — 230 ед.;
  4. Kia Niro — 215 ед.;
  5. Mazda CX5 — 207 ед.;
  6. Hyundai Kona — 172 ед.;
  7. Chevrolet Bolt — 147 ед.;
  8. Volkswagen Tiguan — 147 ед.;
  9. Ford Escape — 110 ед.;
  10. Audi E-Tron Sportback — 108 ед.
Как фиксировали автоэксперты, вкус украинских водителей в плане марок авто почти не изменился: лидером вторичного рынка остается Volkswagen с заметным отрывом от конкурентов. А вот борьба за второе место обостряется: Renault и Audi почти сравнялись, их разделяет лишь несколько десятков регистраций — пока в пользу французского бренда.
Напомним, самые высокие средние цены на подержанные авто, согласно анализу объявлений, в Киеве и области ($8 800), Львовской ($7 800) и Закарпатской областях ($7 000).
Регионами с самыми низкими средними ценами стали Донецкая ($2 800), Херсонская ($2 800) и Луганская области ($3 500).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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