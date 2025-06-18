ТОП-10 самых популярных подержанных авто до 5 лет, ввозимых в Украину — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных подержанных авто до 5 лет, ввозимых в Украину Сегодня 07:03 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных подержанных авто до 5 лет, ввозимых в Украину

В мае украинцы приобрели 6,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Укравтопром.

В течение мая украинский автопарк пополнили 22 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 28% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 46%.

Дальше следуют:

бензиновые авто — 36%;

гибридные — 10%;

дизельные — 6%;

авто с ГБО — 2%.

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Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

Tesla Model Y — 544 ед.; Tesla Model 3 — 318 ед.; Nissan Rogue — 230 ед.; Kia Niro — 215 ед.; Mazda CX5 — 207 ед.; Hyundai Kona — 172 ед.; Chevrolet Bolt — 147 ед.; Volkswagen Tiguan — 147 ед.; Ford Escape — 110 ед.; Audi E-Tron Sportback — 108 ед.

Как фиксировали автоэксперты, вкус украинских водителей в плане марок авто почти не изменился: лидером вторичного рынка остается Volkswagen с заметным отрывом от конкурентов. А вот борьба за второе место обостряется: Renault и Audi почти сравнялись, их разделяет лишь несколько десятков регистраций — пока в пользу французского бренда.

Напомним, самые высокие средние цены на подержанные авто, согласно анализу объявлений, в Киеве и области ($8 800), Львовской ($7 800) и Закарпатской областях ($7 000).

Регионами с самыми низкими средними ценами стали Донецкая ($2 800), Херсонская ($2 800) и Луганская области ($3 500).

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