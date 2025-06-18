Сколько тратят украинцы на авто и какие марки выбирают чаще всего — Finance.ua

Сколько тратят украинцы на авто и какие марки выбирают чаще всего
Большинство украинцев, покупающих подержанные авто, рассчитывают на бюджет в пределах 10−15 тысяч долларов. В то же время покупатели новых автомобилей значительно реже прибегают к «эконом-классу» — чаще всего бюджет стартует от 50 тысяч долларов.
Об этом говорится в аналитике Auto.Ria.
Подержанные автомобили
Специалисты фиксируют, что больше всего продают подержанные авто весной 2025 года в Киеве (16,1%). Среди областей на первом месте — Львовская (11,6%), а сразу за ней — Днепропетровская (6,8%) и Одесская (6,6%) области.
Исследование показало, что в марте-мае 2025 года украинцы/ки больше всего искали подержанные авто в ценовом диапазоне от 10 тыс. до 15 тыс. тысяч долларов США. Что касается типа топлива — то первенство занимает дизель (42%), за ним — бензин (36,6%), а доля электродвигателей составила 8,6%.
Наибольший интерес украинцы проявляли к Volkswagen Passat, далее — Skoda Octavia. На третьей строчке — Volkswagen Golf. Все три автомобиля уверенно держат лидерство среди просмотров подержанных авто на Auto.Ria.
Среди самых популярных подержанных электрокаров Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Tesla Model S.
Самыми популярными странами-производителями среди подержанных автомобилей являются:
- Германия (39,2%),
- Япония (21,1%),
- США (10,7%),
- Франция (7,8%),
- Корея (7,3%).
Новые автомобили
Аналитики зафиксировали падение предложений новых автомобилей в апреле, однако уже в мае показатели возобновились.
К слову, интересно, что чаще всего украинцы выбирают серый цвет новеньких автомобилей. Также популярными остаются черный и белый. А вот на синий, коричневый и красный цвета приходится совсем незначительная часть купленных авто из салона.
Что касается ценников на новые автомобили, то пользователи больше всего искали в ценовом сегменте более 50 тыс. долларов США (33,6%), а также почти без заметной разницы в сегментах от 25 тыс. до 35 тыс. долларов США (23%) и от 35 тыс. до 50 тыс. долларов США (22,8%).
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Что касается популярности по типам топлива, то среди новых авто лидирует бензин (37,8%), далее — дизель (22,5%) и гибрид (22,3%), электро (17,4%).
Самыми популярными «весенними» новыми автомобилями стали Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Tucson.
Интересно, что данные поиска и просмотров новых электрокаров разительно отличаются от подержанных весной 2025 года. Так, в первой тройке самых популярных оказались Audi Q4 e-tron, Honda M-NV и Zeekr 001.
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