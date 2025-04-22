Motorola представила новый смартфон Edge 60 Stylus — Finance.ua

Motorola представила новый смартфон Edge 60 Stylus 22.04.2025, 01:00 — Фондовый рынок

Motorola представила новый смартфон Edge 60 Stylus

Motorola Edge 60 Stylus доступен в единой конфигурации — 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной — по цене около $270. Продажа стартует 23 апреля.

Смартфон выпускается в цветах Pantone Surf the Web и Pantone Gibraltar Sea. У него есть процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 6.67-дюймовый pOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, основная 50-Мп камера, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки на 68 Вт и беспроводной зарядки 5 Вт.

Корпус Motorola Edge 60 Stylus защищен в соответствии со степенью IP68 и стандартом MIL-STD-810H.

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iLenta По материалам:

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