Apple подала иск против Проссера за публикацию рендеров iOS 26 — Finance.ua

Apple подала иск против Проссера за публикацию рендеров iOS 26 Сегодня 22:25 — Фондовый рынок

Apple подала судебный иск против известного блоггера Джона Проссера и Майкла Рамаччотти, обвинив их в незаконном доступе и разглашении конфиденциальных сведений о неанонсированной iOS 26.

Проссер еще в начале года публиковал видео с рендером интерфейса, который тогда называл iOS 19 — под этим названием система проходила тестирование к публичному анонсу как iOS 26 на WWDC в июне.

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В первом ролике в январе Проссер показал обновленное приложение «Камера» с упрощенным управлением режимами съемки. В марте он обнародовал концепцию измененного приложения «Сообщения» с круглыми кнопками навигации и новой клавиатурой. В апреле блоггер завершил серию видео, продемонстрировав дизайн Liquid Glass со стеклянными эффектами и скругленными вкладышами. Хотя некоторые детали, например вид камеры, не полностью совпали, общая концепция оказалась чрезвычайно близкой к реальной iOS 26, что, по данным СМИ, и привлекло внимание Apple.

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Согласно судебным материалам, ключевую роль в утечке сыграл сотрудник Apple Итан Липник, имевший в пользовании тестовый iPhone с iOS 26. Apple утверждает, что Проссер предложил Рамаччотти деньги за помощь в доступе к устройству. По версии компании, Рамаччотти получил доступ к тестовому iPhone Липника, связался с Проссером по FaceTime и показал экран. Проссер записал все через программы захвата экрана, использовал материалы для рендеров и опубликовал их как собственную «инсайдерскую информацию».

Apple заявила, что на устройстве Липника хранились и другие секреты, до сих пор не раскрытые публично. Компания просит суд запретить дальнейшее распространение похищенных данных и взыскать компенсацию за ущерб. Липника уже уволили, ведь он не соблюдал правила безопасности и не сообщил руководству об утечке даже после того, как знакомые узнали его квартиру на видео.

В ответ Проссер заявил в X, что не признает эти обвинения и хочет обсудить все с Apple напрямую.

itechua По материалам:

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