Apple подписала соглашение на $500 млн с сотрудничающей с Пентагоном фирмой: о чем оно — Finance.ua

Apple подписала соглашение на $500 млн с сотрудничающей с Пентагоном фирмой: о чем оно Сегодня 11:27 — Фондовый рынок

Apple подписала соглашение на $500 млн с фирмой MP Materials, сотрудничающей с Пентагоном.

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В целом речь идет о поставках редкоземельных элементов — с целью уменьшить объемы производства за рубежом.

Об этом пишет Reuters , передает Укринформ.

«Соглашение, объявленное во вторник, заключено в рамках усилий Apple по переносу производства iPhone в Соединенные Штаты на фоне стремлений администрации Трампа производить меньше электроники в Китае», — пишет издание.

Не уточняются ни сроки сделки, ни конкретные объемы поставок. Но договоренность предполагает выпуск магнитов из переработанных материалов — это отвечает стратегическим подходам Apple.

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Поэтому акции MP Materials во вторник подскочили на 26% до рекордно высокого уровня.

Для чего это

Редкоземельные элементы — это группа из 17 металлов, которые используются, в частности, для изготовления магнитов. Они используются для изготовления телефонов и многих других электронных устройств, а также разных вооружений.

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Ранее писали, что Apple планирует выпустить новую, более доступную модель ноутбука, которая может стать революционным шагом в стратегии компании. Известный аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что в середине 2025 или начале 2026 года начнется производство MacBook, оснащенного процессором A18 Pro — тем самым, который использует iPhone 16 Pro.

Apple также работает над созданием помощника на основе искусственного интеллекта для приложения Apple Support.

Об этом стало известно благодаря анализу кода приложения, проведенного техническим аналитиком MacRumors Аароном Перрисом.

Новую функцию назвали Support Assistant, и она должна стать первой линией автоматической поддержки подобно тому, как работает ChatGPT. Она еще не запущена, но уже присутствует в коде программы — что свидетельствует об активной стадии разработки.

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