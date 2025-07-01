Apple готує бюджетний MacBook на базі процесора iPhone — Finance.ua

Apple готує бюджетний MacBook на базі процесора iPhone Сьогодні 04:19 — Технології&Авто

Apple готує бюджетний MacBook на базі процесора iPhone

Apple планує випустити нову, доступнішу модель ноутбука, яка може стати революційним кроком у стратегії компанії. Відомий аналітик Мін-Чі Куо повідомив, що в середині 2025 або на початку 2026 року розпочнеться виробництво MacBook, оснащеного процесором A18 Pro — тим самим, який використовує iPhone 16 Pro.

Про це пише 9to5Mac

На відміну від традиційних моделей Mac, які базуються на потужних чипах серії M, новий MacBook працюватиме на A18 Pro. Попри те, що цей чип менш продуктивний у багатоядерних задачах, він демонструє високу ефективність в одноядерних — типових для більшості повсякденних завдань користувача.

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За даними Geekbench, A18 Pro має одноядерний результат у 3539 балів, що лише трохи поступається новому M 4 . Багатоядерна продуктивність (8772 балів) співвідноситься з показниками першого M 1 — чипа, який досі забезпечує стабільну роботу багатьох Mac-пристроїв.

Очікується, що нова модель MacBook отримає свіжий дизайн та яскраві кольори корпусу — серед потенційних варіантів згадуються сріблястий, рожевий та жовтий. Такий підхід може зробити новинку привабливою для студентів, молоді та широкої споживчої аудиторії.

Наразі найдешевшим ноутбуком Apple є MacBook Air з ціною від $999. Вихід нової моделі може змінити цю планку, адже компанія ніколи раніше не пропонувала ноутбуки дешевше цієї позначки. За оцінками Куо, Apple планує випустити 5−7 мільйонів одиниць нової моделі у 2026 році. Такий обсяг виробництва свідчить про амбіції компанії зайняти новий сегмент ринку завдяки агресивному ціноутворенню.

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