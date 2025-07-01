Apple готує бюджетний MacBook на базі процесора iPhone — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple готує бюджетний MacBook на базі процесора iPhone

Технології&Авто
18
Apple готує бюджетний MacBook на базі процесора iPhone
Apple готує бюджетний MacBook на базі процесора iPhone
Apple планує випустити нову, доступнішу модель ноутбука, яка може стати революційним кроком у стратегії компанії. Відомий аналітик Мін-Чі Куо повідомив, що в середині 2025 або на початку 2026 року розпочнеться виробництво MacBook, оснащеного процесором A18 Pro — тим самим, який використовує iPhone 16 Pro.
Про це пише 9to5Mac.
На відміну від традиційних моделей Mac, які базуються на потужних чипах серії M, новий MacBook працюватиме на A18 Pro. Попри те, що цей чип менш продуктивний у багатоядерних задачах, він демонструє високу ефективність в одноядерних — типових для більшості повсякденних завдань користувача.
Читайте також
За даними Geekbench, A18 Pro має одноядерний результат у 3539 балів, що лише трохи поступається новому M4. Багатоядерна продуктивність (8772 балів) співвідноситься з показниками першого M1 — чипа, який досі забезпечує стабільну роботу багатьох Mac-пристроїв.
Очікується, що нова модель MacBook отримає свіжий дизайн та яскраві кольори корпусу — серед потенційних варіантів згадуються сріблястий, рожевий та жовтий. Такий підхід може зробити новинку привабливою для студентів, молоді та широкої споживчої аудиторії.
Наразі найдешевшим ноутбуком Apple є MacBook Air з ціною від $999. Вихід нової моделі може змінити цю планку, адже компанія ніколи раніше не пропонувала ноутбуки дешевше цієї позначки. За оцінками Куо, Apple планує випустити 5−7 мільйонів одиниць нової моделі у 2026 році. Такий обсяг виробництва свідчить про амбіції компанії зайняти новий сегмент ринку завдяки агресивному ціноутворенню.
За матеріалами:
double.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems