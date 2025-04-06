Apple планує випустити новий MacBook Pro наступного року — Finance.ua

Apple планує випустити новий MacBook Pro наступного року
Компанія Apple готує велике оновлення свого MacBook Pro. Статися це має вже у 2026 році.
Про це повідомляє 9TO5Mac.
За інформацією інсайдерів, у новому MacBook Pro буде 3 оновлення, які варті особливої уваги. Стосуватимуться вони екрану, дизайну та чипу.
Що зміниться в майбутньому MacBook Pro
Дисплей. Apple планує оснастити свій MacBook Pro новим OLED-дисплеєм, щоб зробити картинку більш яскравою, контрастною та кольоровою.
Найімовірніше, компанія використовуватиме схожу технологію дисплеїв OLED із тією, що вже є в iPad Pro.
Через заміну дисплея, може змінитися і виїмка під камеру, зокрема стати меншою.
Дизайн. MacBook Pro може отримати новий дизайн, зокрема він має стати більш тонкий. Проте це пункт не містить багато інформації про детальніші зміни.
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Відомо, що вийти нові MacBook Pro мають у 2 розміраз, а саме 14 та 16 дюймів.
Чип. Новий MacBook Pro має отримати сімейство чипів М6. Очікується, що М6 має стати першим поколінням Apple Silicon, яке буде використовувати технологію TSMC.
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