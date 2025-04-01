Франція оштрафувала Apple на 150 млн євро через порушення згоди на обробку даних iOS — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Франція оштрафувала Apple на 150 млн євро через порушення згоди на обробку даних iOS

Фондовий ринок
16
Франція оштрафувала Apple на 150 млн євро через порушення згоди на обробку даних iOS
Франція оштрафувала Apple на 150 млн євро через порушення згоди на обробку даних iOS
Французький антимонопольний орган оштрафував компанію Apple на 150 млн євро, звинувативши компанію у порушенні правил конфіденційності користувачів iOS.
Про це інформує Bloomberg.
Розслідування виявило, що система Apple Transparency Tracking (ATT — прозорість відстеження додатків) ускладнює дотримання європейських норм GDPR для розробників, змушуючи їх використовувати численні спливаючі вікна.
Читайте також
Справу було відкрито після того, як група рекламодавців подала скаргу до регулятора, стверджуючи, що зміни в зборі даних, які набули чинності у 2021 році, зашкодять їхнім доходам.
Французький регулятор вважає, що спосіб реалізації ATT є «зловживанням» з погляду конкурентного права, хоча сама структура не є проблематичною. Цей випадок може привернути увагу президента США Дональда Трампа, який попередив, що завдасть удару у відповідь високими тарифами після будь-яких «непропорційних» санкцій проти американських технологічних компаній.
Читайте також
Це рішення викликало занепокоєння Apple, яка заявила про своє «розчарування» та відсутність конкретних вимог щодо змін. Компанія стверджує, що їхня система забезпечує користувачам більший контроль над особистими даними.
Схожі розслідування щодо Apple проводяться в інших країнах Європи, включаючи Німеччину, Польщу, Італію та Румунію.
Нагадаємо, що Apple готується представити свій перший складаний iPhone, який стане одним із найдорожчих пристроїв компанії. Очікується, що смартфон позиціонуватиметься як преміальний гаджет з інноваційними можливостями на основі штучного інтелекту.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems