Франція оштрафувала Apple на 150 млн євро через порушення згоди на обробку даних iOS — Finance.ua

Франція оштрафувала Apple на 150 млн євро через порушення згоди на обробку даних iOS 01.04.2025, 01:17 — Фондовий ринок

Франція оштрафувала Apple на 150 млн євро через порушення згоди на обробку даних iOS

Французький антимонопольний орган оштрафував компанію Apple на 150 млн євро, звинувативши компанію у порушенні правил конфіденційності користувачів iOS.

Про це інформує Bloomberg.

Розслідування виявило, що система Apple Transparency Tracking (ATT — прозорість відстеження додатків) ускладнює дотримання європейських норм GDPR для розробників, змушуючи їх використовувати численні спливаючі вікна.

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Справу було відкрито після того, як група рекламодавців подала скаргу до регулятора, стверджуючи, що зміни в зборі даних, які набули чинності у 2021 році, зашкодять їхнім доходам.

Французький регулятор вважає, що спосіб реалізації ATT є «зловживанням» з погляду конкурентного права, хоча сама структура не є проблематичною. Цей випадок може привернути увагу президента США Дональда Трампа, який попередив, що завдасть удару у відповідь високими тарифами після будь-яких «непропорційних» санкцій проти американських технологічних компаній.

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Це рішення викликало занепокоєння Apple, яка заявила про своє «розчарування» та відсутність конкретних вимог щодо змін. Компанія стверджує, що їхня система забезпечує користувачам більший контроль над особистими даними.

Схожі розслідування щодо Apple проводяться в інших країнах Європи, включаючи Німеччину, Польщу, Італію та Румунію.

Нагадаємо, що Apple готується представити свій перший складаний iPhone, який стане одним із найдорожчих пристроїв компанії. Очікується, що смартфон позиціонуватиметься як преміальний гаджет з інноваційними можливостями на основі штучного інтелекту.

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