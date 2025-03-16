Apple відклала оновлення Siri до 2026 року: що зміниться — Finance.ua

Apple відклала оновлення Siri до 2026 року: що зміниться Сьогодні 04:11 — Технології&Авто

Apple відклала оновлення Siri до 2026 року: що зміниться

Apple оголосила, що заплановані вдосконалення голосового помічника Siri будуть відкладені до 2026 року, хоча раніше їх анонсували на 2025 рік.

Про це повідомляє Reuters.

Яке оновлення Siri відкладене на 2026 рік

Компанія пояснила, що потребує більше часу для реалізації нових можливостей, серед яких — більш персоналізоване використання, розширений контекстний аналіз та інтеграція між додатками.

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Apple заявила, що працює над тим, щоб Siri могла виконувати складніші дії, наприклад, витягати рекомендації з повідомлень або отримувати дані про польоти на основі збереженої інформації на пристрої.

Ці оновлення є частиною ініціативи Apple Intelligence, що включає штучний інтелект для автоматизації завдань, таких як переписування електронних листів і сортування пошти.

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Компанія також створює нову хмарну інфраструктуру, засновану на власних чіпах, щоб забезпечити безпеку та конфіденційність даних.

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