У магазині додатків Apple з’являться резюме оглядів від ШІ — Finance.ua

У магазині додатків Apple з’являться резюме оглядів від ШІ 07.03.2025, 00:20 — Фондовий ринок

В iOS 18.4 компанія Apple додає в магазин додатків резюме відгуків, згенеровані штучним інтелектом. Як зазначає Macworld, остання бета-версія для розробників для iOS та iPadOS додає короткі резюме відгуків користувачів до деяких списків в App Store.

Ці резюме генеруються за допомогою великих мовних моделей для «компіляції основних моментів і ключової інформації з відгуків користувачів у короткі абзаци», згідно з інформацією на сайті Apple для розробників.

За прикладом Apple, анотації використовують природну мову, щоб виділити те, що користувачі говорять про додаток, починаючи з позитивних відгуків і закінчуючи негативними. Apple заявляє, що резюме будуть оновлюватися щонайменше раз на тиждень по мірі додавання нових відгуків, а користувачі зможуть натиснути і утримувати відгук, щоб повідомити про будь-які проблеми з функцією.

Спочатку анотації будуть доступні в американському App Store для додатків та ігор, опублікованих англійською мовою, і лише для тих, які мають достатню кількість відгуків, щоб створити анотацію. В інших країнах та мовах вони будуть доступні пізніше цього року.

Цей крок Apple слідує за тим, як у 2023 році Amazon додала на свій сайт електронної комерції короткі огляди, згенеровані штучним інтелектом, що підкреслюють переваги товару. Ці короткі абзаци «висвітлюють особливості продукту і думки клієнтів, які часто згадуються в письмових відгуках», і з’являються над повними відгуками.

Теоретично, резюме відгуків мають бути корисними, позбавляючи вас від необхідності перечитувати купу відгуків, щоб отримати «основні моменти». Але вони також потенційно можуть бути корисними для ігор і, швидше за все, лише заохочуватимуть недобросовісні компанії наповнювати розділи з оглядами.

Читайте також Apple відкладає впровадження повноцінного AI-оновлення Siri до 2027 року

З мого досвіду роботи з оглядами Amazon, я вважаю, що зосередженість на позитивних аспектах в першу чергу може здатися нещирою. Я заробляю на життя тим, що оглядаю товари, і якщо щось погане, це буде перше, що я скажу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.