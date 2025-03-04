Apple відкладає впровадження повноцінного AI-оновлення Siri до 2027 року — Finance.ua

Apple відкладає впровадження повноцінного AI-оновлення Siri до 2027 року Сьогодні 06:42 — Технології&Авто

Apple відкладає впровадження повноцінного AI-оновлення Siri до 2027 року

Apple стикається з затримками у впровадженні сучасної, розмовної версії Siri, яка тепер очікується не раніше iOS 20 у 2027 році. Проміжне оновлення з використанням великих мовних моделей планується для iOS 18.5, але воно працюватиме окремо від існуючої архітектури Siri. Ці затримки пов’язані з проблемами розвитку, нестачею обладнання та внутрішніми труднощами в AI-відділі Apple.

Проміжне оновлення, яке використовує великі мовні моделі (LLM), планується для iOS 18.5. Однак це оновлення працюватиме окремо від існуючої архітектури Siri і може не забезпечити безшовної роботи. Apple прагне об’єднати обидві технології в єдину архітектуру, здатну обробляти як базові завдання, так і більш складні, контекстно-залежні функції.​

Затримки пов’язані з проблемами розвитку, нестачею обладнання для навчання AI та внутрішніми труднощами в AI-відділі Apple, включаючи неефективне керівництво та перехід співробітників до конкурентів. Тим часом, Amazon стикається з подібними викликами при оновленні Alexa, але, за повідомленнями, знаходиться на більш просунутій стадії розвитку.

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