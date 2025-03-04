Apple відкладає впровадження повноцінного AI-оновлення Siri до 2027 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple відкладає впровадження повноцінного AI-оновлення Siri до 2027 року

Технології&Авто
8
Apple відкладає впровадження повноцінного AI-оновлення Siri до 2027 року
Apple відкладає впровадження повноцінного AI-оновлення Siri до 2027 року
Apple стикається з затримками у впровадженні сучасної, розмовної версії Siri, яка тепер очікується не раніше iOS 20 у 2027 році. Проміжне оновлення з використанням великих мовних моделей планується для iOS 18.5, але воно працюватиме окремо від існуючої архітектури Siri. Ці затримки пов’язані з проблемами розвитку, нестачею обладнання та внутрішніми труднощами в AI-відділі Apple.
Проміжне оновлення, яке використовує великі мовні моделі (LLM), планується для iOS 18.5. Однак це оновлення працюватиме окремо від існуючої архітектури Siri і може не забезпечити безшовної роботи. Apple прагне об’єднати обидві технології в єдину архітектуру, здатну обробляти як базові завдання, так і більш складні, контекстно-залежні функції.​
Затримки пов’язані з проблемами розвитку, нестачею обладнання для навчання AI та внутрішніми труднощами в AI-відділі Apple, включаючи неефективне керівництво та перехід співробітників до конкурентів. Тим часом, Amazon стикається з подібними викликами при оновленні Alexa, але, за повідомленнями, знаходиться на більш просунутій стадії розвитку.
За матеріалами:
double.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.