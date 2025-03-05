Apple представила iPad Air з чипом M-3 та планшет з подвоєним обсягом пам’яті — Finance.ua

Apple представила iPad Air з чипом M-3 та планшет з подвоєним обсягом пам’яті Сьогодні 22:11 — Технології&Авто

Apple представила iPad Air з чипом M-3 та планшет з подвоєним обсягом пам’яті

Вперше за понад два роки Apple оновила базову модель свого планшета, представивши iPad 11-го покоління за допомогою простого пресрелізу.

На відміну від останніх пристроїв компанії, новий iPad не отримав підтримку Apple Intelligence. Натомість пристрій оснащений оновленим чипом A16, а також «подвоєним початковим обсягом пам’яті» — 128 ГБ. Певно, на цьому оновлення в планшеті можна вважати вичерпаними.

Початкова ціна Apple iPad 11-го покоління становить $349. Новинка надійде у продаж з 12 березня в різних кольорах, включаючи синій, рожевий, жовтий та сріблястий.

Для більш вибагливих користувачів Apple припасла оновлений планшет iPad Air. Ця версія отримала суттєвіше оновлення характеристик у порівнянні з пристроєм попереднього покоління. Новий iPad Air має потужний чип M 3 . Як заявляє Apple, цей планшет удвічі швидший за Air на базі M 1 та Air на базі A14 Bionic.

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Завдяки цьому потужному процесору планшет може похвалитися підтримкою функцій штучного інтелекту Apple Intelligence, хоча самим функціям поки що хвалитися особливо немає чим.

Новий Apple iPad Air постачається в чотирьох кольорах, а також у 11- та 13-дюймових модифікаціях. Ціна меншої версії починається від $599, а за більшу доведеться заплатити від $799. Також є нова знімна клавіатура Magic Keyboard ($269 за меншу модель та $319 доларів за більшу), яка включає додатковий ряд функціональних клавіш та більший трекпад, який раніше можна було отримати лише на версії Pro.

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