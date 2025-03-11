Apple готує масштабне оновлення ПЗ для iPhone, iPad і Mac — Finance.ua
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Apple готує масштабне оновлення ПЗ для iPhone, iPad і Mac

Технології&Авто
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Apple готує масштабне оновлення ПЗ для iPhone, iPad і Mac
Apple готує масштабне оновлення ПЗ для iPhone, iPad і Mac
Американська компанія Apple готує масштабне оновлення програмного забезпечення для iPhone, iPad і Mac: для уніфікації операційної системи та спрощення навігації трансформуватимуть інтерфейс.
Про це інформує Bloomberg.
За словами співрозмовників видання, одне з наймасштабніших оновлень має відбутися наприкінці цього року. Воно докорінно змінить інтерфейс, зокрема, відбудеться оновлення стилю іконок, меню, додатків, вікон і системних кнопок. Наразі вони відрізняються в macOS, iOS та visionOS. Це може зробити перехід з одного пристрою на інший незручним.
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Компанія працює над тим, щоб спростити навігацію для користувачів і полегшити керування пристроями. Розробка значною мірою базується на програмному забезпеченні Vision Pro. Разом з тим, Apple не збирається об’єднувати свої операційні системи.
«Зміни відбудуться в iOS 19 та iPadOS 19 під кодовою назвою „Luck“, а також в macOS 16, яка отримала назву „Cheer“. Вони виходять далеко за рамки нового дизайну та естетичних доопрацювань. Програмне забезпечення ознаменує собою найбільш значне оновлення Mac з часів операційної системи Big Sur у 2020 році. Для iPhone це буде найбільше оновлення з часів iOS 7 у 2013 році», — йдеться у повідомленні.
Представник Apple відмовився від коментарів.
За матеріалами:
Espreso.tv
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