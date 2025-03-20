Google та Apple отримали попередження від ЄС через недотримання правил для техногігантів — Finance.ua

Google та Apple отримали попередження від ЄС через недотримання правил для техногігантів Сьогодні 23:31 — Технології&Авто

Корпорація Alphabet Inc., яка володіє Google, отримала попередження від Європейського Союзу щодо необхідності дотримання правил для великих технологічних компаній, встановлених у рамках закону Digital Markets Act (DMA).

Про це повідомили UA news.

Європейська комісія звинуватила Google у тому, що компанія надає перевагу власним сервісам у своїй пошуковій системі та обмежує можливості розробників додатків спрямовувати користувачів до пропозицій поза межами магазину Play Store.

Ці звинувачення можуть призвести до значних фінансових штрафів для Google у разі невиконання вимог DMA. Представник Google, Олівер Беттел, заявив, що такі рішення можуть погіршити досвід європейських користувачів.

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Минулого року Google вже програла судову справу щодо штрафу в розмірі €2,4 млрд за зловживання монопольним становищем у сфері пошуку товарів.

Apple Inc. також опинилася під прицілом ЄС через обмеження доступу до своєї операційної системи iOS. Компанія повинна змінити політику роботи App Store, щоб відповідати вимогам DMA.

Хоча поточне рішення не передбачає негайного штрафу для Apple, очікується, що найближчим часом компанія може отримати покарання за перешкоджання розробникам пропонувати дешевші підписки поза межами App Store.

Apple вже отримала штраф у розмірі €1,8 млрд за аналогічні порушення раніше. У заяві компанія наголосила, що нові правила «обмежують» її діяльність і негативно впливають на продукти та користувачів у Європі.

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Digital Markets Act (DMA) був ухвалений минулого року з метою посилення антимонопольного регулювання великих технологічних корпорацій.

Закон передбачає суворі вимоги до компаній, які домінують на ринку цифрових послуг, зокрема обмеження на використання власних платформ для просування своїх продуктів.

Максимальний штраф за порушення DMA може сягати 10% глобального річного доходу компанії. Для таких гігантів, як Google та Apple, це означає потенційні втрати в мільярди доларів. Проте традиційні антимонопольні штрафи рідко досягають таких масштабів.

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Рішення ЄС щодо Google та Apple може загострити відносини між Брюсселем і Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп раніше критикував антимонопольні штрафи ЄС, називаючи їх «тарифами» проти американських компаній.

Він також погрожував відповісти на дії ЄС новими митами на європейську продукцію.

Незважаючи на політичний тиск зі сторони США, ЄС продовжує впроваджувати DMA як ключовий інструмент боротьби з монополізацією ринку цифрових послуг.

Очікується, що найближчим часом регулятори винесуть рішення щодо інших технологічних гігантів, таких як Meta Platforms Inc., яка також перебуває під антимонопольним розслідуванням через модель підписки для доступу до Facebook та Instagram без реклами.

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