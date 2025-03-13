Google представила Gemma 3 — нову відкриту модель штучного інтелекту Сьогодні 01:43 — Технології&Авто

Google представила Gemma 3 — нову відкриту модель штучного інтелекту

Компанія Google анонсувала нову модель штучного інтелекту Gemma 3, яка, за заявами розробників, є однією з найпотужніших моделей, здатних працювати на одному графічному процесорі. Вона підтримує понад 35 мов і може аналізувати текст, зображення та короткі відео.

Gemma 3 оптимізована для роботи на графічних процесорах Nvidia, а також на спеціалізованому апаратному забезпеченні Google для ШІ. Вона перевершує аналогічні моделі від Meta, DeepSeek і OpenAI за продуктивністю на окремих GPU. Модель оснащена покращеним візуальним енкодером, що дозволяє обробляти високоякісні та нестандартні зображення.

Читайте також Gemini від Google тепер може аналізувати екран у реальному часі та переглядати відео

Google інтегрувала в Gemma 3 оновлений класифікатор безпеки ShieldGemma 2, який допомагає фільтрувати небажаний контент, зокрема відверті, насильницькі або небезпечні зображення. Також модель оцінюється як низькоризикова у створенні шкідливих речовин.

Google активно просуває нову модель, пропонуючи кредити для використання на платформі Google Cloud. Крім того, у рамках програми Gemma 3 Academic дослідники можуть отримати $10 000 у вигляді кредитів для проведення своїх досліджень.

Попри те, що Google позиціонує Gemma 3 як відкриту модель, її ліцензійні обмеження залишаються предметом дискусій серед розробників та дослідницької спільноти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.