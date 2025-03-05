Gemini від Google тепер може аналізувати екран у реальному часі та переглядати відео — Finance.ua
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Gemini від Google тепер може аналізувати екран у реальному часі та переглядати відео

Технології&Авто
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На щорічній виставці MWC 2025 у Барселоні Google презентував революційні можливості для свого AI-асистента. Gemini навчився аналізувати екран смартфона в реальному часі та коментувати відео під час їх зйомки.
Нова функція Screenshare дозволяє Gemini «зазирнути» у ваш смартфон. Користувачі можуть ділитися вмістом екрана та отримувати контекстні поради. На демонстрації AI пропонував варіанти комбінації одягу, побачивши фото джинсів на сторінці інтернет-магазину.
Це не просто розширений пошук через Google Lens. Мова йде про діалоговий формат: ви обговорюєте з асистентом деталі, ставите уточнюючі питання, а він аналізує візуальну інформацію паралельно з розмовою.
Друга новинка — інтеграція Gemini Live з камерою смартфона. Наживо показуєте AI вазу з квітами? Отримуєте миттєві рекомендації по підбору кольору для інтер’єру. Система розпізнає об’єкти, їх форму та контекст, пропонуючи рішення без необхідності зберігати фото чи відео.
Оновлення наближає Gemini до можливостей ChatGPT з його мультимодальним режимом. Обидві платформи тепер вміють працювати з відео, але Google робить ставку на безперервну взаємодію. На відміну від конкурента, який потребує окремого завантаження файлів, Gemini аналізує контент у реальному часі під час розмови.
Доступ до нових функцій отримають передплатники Google One AI Premium (включає 2TB хмарного сховища та Gemini Advanced). Реліз очікується впродовж наступних місяців. Експерти вважають, що це крок до AI-помічників, здатних супроводжувати користувача у будь-якому цифровому середовищі — від інтернет-шопінгу до вирішення побутових завдань.
За матеріалами:
Terazus
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