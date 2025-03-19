Google відкриває доступ у Gemini до функції Audio Overview — Finance.ua

Google відкриває доступ у Gemini до функції Audio Overview Сьогодні 23:42 — Технології&Авто

Google відкриває доступ у Gemini до функції Audio Overview

Google робить функцію Аудіопереказ (Audio Overview) доступною у Gemini. Наразі тільки англійською, але незабаром додадуть інші мови. Ця функція перетворює документи, презентації та звіти Deep Research на аудіодискусії у стилі подкастів, які потім можна прослухати деінде.

Gemini створює діалог в стилі подкасту між двома ШІ-ведучими, які після всього одного натискання розпочнуть жваве глибоке обговорення на основі завантажених файлів користувачів. Вони підсумують матеріал, встановлять зв’язки між темами, проведуть динамічний діалог та запропонують унікальні перспективи.

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Аудіопереказ також допоможе у навчанні. Можна завантажити конспекти лекцій, наукові статті, довгі ланцюжки електронних листів або звіти, створені Deep Research, і отримати аудіопідсумок, який можна слухати в дорозі.

Функція Аудіопереказ стане доступною відсьогодні англійською мовою для користувачів Gemini та Gemini Advanced по всьому світу, а незабаром будуть додані й інші мови.

Щоб скористатися функцією, потрібно завантажити документи чи презентації та натиснути на підказку над рядком запиту.

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«Ви можете слухати ці згенеровані ШІ обговорення, щоб отримати нові ідеї та бути в курсі подій, навіть під час виконання кількох завдань одночасно», — говориться у релізі функції.

Аудіопереказ доступний у вебверсії та в мобільному додатку Gemini. Можна ділитися аудіопідсумками або завантажувати їх для прослуховування в дорозі.

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