Google відкриває доступ у Gemini до функції Audio Overview — Finance.ua

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Google відкриває доступ у Gemini до функції Audio Overview

Технології&Авто
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Google відкриває доступ у Gemini до функції Audio Overview
Google відкриває доступ у Gemini до функції Audio Overview
Google робить функцію Аудіопереказ (Audio Overview) доступною у Gemini. Наразі тільки англійською, але незабаром додадуть інші мови. Ця функція перетворює документи, презентації та звіти Deep Research на аудіодискусії у стилі подкастів, які потім можна прослухати деінде.
Gemini створює діалог в стилі подкасту між двома ШІ-ведучими, які після всього одного натискання розпочнуть жваве глибоке обговорення на основі завантажених файлів користувачів. Вони підсумують матеріал, встановлять зв’язки між темами, проведуть динамічний діалог та запропонують унікальні перспективи.
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Аудіопереказ також допоможе у навчанні. Можна завантажити конспекти лекцій, наукові статті, довгі ланцюжки електронних листів або звіти, створені Deep Research, і отримати аудіопідсумок, який можна слухати в дорозі.
Функція Аудіопереказ стане доступною відсьогодні англійською мовою для користувачів Gemini та Gemini Advanced по всьому світу, а незабаром будуть додані й інші мови.
Щоб скористатися функцією, потрібно завантажити документи чи презентації та натиснути на підказку над рядком запиту.
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«Ви можете слухати ці згенеровані ШІ обговорення, щоб отримати нові ідеї та бути в курсі подій, навіть під час виконання кількох завдань одночасно», — говориться у релізі функції.
Аудіопереказ доступний у вебверсії та в мобільному додатку Gemini. Можна ділитися аудіопідсумками або завантажувати їх для прослуховування в дорозі.
За матеріалами:
dev.ua
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