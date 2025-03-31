Apple припиняє випуск компактних iPhone mini — Finance.ua

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Apple припиняє випуск компактних iPhone mini

Технології&Авто
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Apple припиняє випуск компактних iPhone mini
Apple припиняє випуск компактних iPhone mini
Apple оголосила, що більше не планує випускати компактні моделі iPhone mini. Це рішення було ухвалене після припинення продажів iPhone 13 mini у 2023 році, і відтоді смартфони з екранами менше ніж 6 дюймів більше не виходили.
За словами аналітика Марка Гурмана, компанія не працює над компактними версіями iPhone 17 та iPhone 18, а планування нових пристроїв на роки вперед виключає можливість повернення моделей mini.
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Останнім компактним смартфоном Apple був iPhone SE 3-го покоління з екраном 4,7 дюйма, але і цю модель також зняли з виробництва. Тепер всі актуальні моделі iPhone мають екрани від 6,1 до 6,9 дюйма. Хоча компактні iPhone мали свою аудиторію, їх продажі не виправдали продовження цієї серії.
За матеріалами:
nnews.com
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