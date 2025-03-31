Apple припиняє випуск компактних iPhone mini — Finance.ua

Apple припиняє випуск компактних iPhone mini Сьогодні 02:41 — Технології&Авто

Apple припиняє випуск компактних iPhone mini

Apple оголосила, що більше не планує випускати компактні моделі iPhone mini. Це рішення було ухвалене після припинення продажів iPhone 13 mini у 2023 році, і відтоді смартфони з екранами менше ніж 6 дюймів більше не виходили.

За словами аналітика Марка Гурмана, компанія не працює над компактними версіями iPhone 17 та iPhone 18, а планування нових пристроїв на роки вперед виключає можливість повернення моделей mini.

Останнім компактним смартфоном Apple був iPhone SE 3-го покоління з екраном 4,7 дюйма, але і цю модель також зняли з виробництва. Тепер всі актуальні моделі iPhone мають екрани від 6,1 до 6,9 дюйма. Хоча компактні iPhone мали свою аудиторію, їх продажі не виправдали продовження цієї серії.

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