Apple припиняє випуск компактних iPhone mini — Finance.ua

Apple припиняє випуск компактних iPhone mini
Apple оголосила, що більше не планує випускати компактні моделі iPhone mini. Це рішення було ухвалене після припинення продажів iPhone 13 mini у 2023 році, і відтоді смартфони з екранами менше ніж 6 дюймів більше не виходили.
За словами аналітика Марка Гурмана, компанія не працює над компактними версіями iPhone 17 та iPhone 18, а планування нових пристроїв на роки вперед виключає можливість повернення моделей mini.
Останнім компактним смартфоном Apple був iPhone SE 3-го покоління з екраном 4,7 дюйма, але і цю модель також зняли з виробництва. Тепер всі актуальні моделі iPhone мають екрани від 6,1 до 6,9 дюйма. Хоча компактні iPhone мали свою аудиторію, їх продажі не виправдали продовження цієї серії.
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