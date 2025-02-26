Найкращі Android-альтернативи «бюджетному» iPhone 16e — Finance.ua

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Найкращі Android-альтернативи «бюджетному» iPhone 16e

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Найкращі Android-альтернативи «бюджетному» iPhone 16e
Найкращі Android-альтернативи «бюджетному» iPhone 16e
Днями Apple представила новий «доступний» iPhone 16E. Анонс вийшов неоднозначним: смартфон отримав OLED-екран, Face ID і Apple Intelligence, але залишився з одинарною камерою і старим вирізом. Плюс, помітно виріс цінник.
У експертів Android Authority є ідея, який Android-смартфон можна взяти замість 16e. Список вийшов досить різноманітним.
  • Google Pixel 8a — головний кандидат. Цей апарат коштує на 100 доларів дешевше, але має екран на 120 Гц і аж три камери, включно з модулем для ширококутної зйомки. А ще він отримуватиме оновлення Android сім років.
  • OnePlus 13R — найкращий вибір для більшості. Він коштує стільки ж, скільки iPhone 16e ($600), але якщо для вас пріоритетні швидка продуктивність, тривалий час автономної роботи і швидка зарядка, цей «китаєць» перевершує бюджетник Apple.
  • Moto G Stylus 5G (2024) — телефон середнього класу з хорошими камерами, потужною батареєю і вбудованим стилусом. Купивши його замість iPhone 16e, у вас залишиться $200 на новий смарт-годинник або навушники.
  • Galaxy S24 FE — флагман Samsung у всьому, окрім назви. Він відрізняється за такими показниками, як продуктивність, час автономної роботи і пакет функцій Galaxy AI. Як у випадку з Pixel 8a, Samsung гарантує сім років оновлень ПЗ для Galaxy S24 FE.
  • Motorola Razr (2024) -телефон-розкладачка, яка підійде як любителям компактних рішень, так і просто прихильникам ностальгійного формфактора. Смартфон пропонує «звичайний» 6,9-дюймовий OLED-дисплей, коли він відкритий. А в складеному вигляді можна виконувати основні операції за допомогою зовнішнього екрана на 1,5 дюйма.
Нагадаємо, одразу після анонсу iPhone 16E Apple припинила офіційні продажі iPhone 14 і iPhone SE 3 покоління. Таким чином, зараз найстарішим смартфоном у каталозі Apple є iPhone 15, стартуючи від 699 доларів.
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За матеріалами:
УНІАН
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