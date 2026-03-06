В Венгрии похитили сотрудников «Ощадбанка» вместе с инкассаторскими машинами и ценностями — комментарий МИД, НБУ (обновляется) Сегодня 09:34 — Фондовый рынок

«Ощадбанк» заявил о похищении в Венгрии своих сотрудников, а также двух автомобилей инкассаторской службы и ценностей.

Об этом говорится в официальном заявлении банка.

«Сегодня, 5 марта 2026 года, два автомобиля инкассаторской службы „Ощадбанка“, сопровождаемых 7 сотрудниками бригады инкассации, были безосновательно задержаны в Венгрии при осуществлении регулярной перевозки иностранной валюты и банковских металлов между Райффайзен банком Австрия и „Ощадбанком Украины“», — говорится всообщении.

Согласно данным GPS-сигнала, незаконно задержанные автомобили «Ощадбанка» находятся в центре Будапешта, недалеко от одной из силовых структур Венгрии. Местонахождение автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерством иностранных дел Украины.

В то же время местонахождение сотрудников «Ощадбанка» остается неизвестным.

«Перевозка денег и ценностей осуществлялась „Ощадбанком“ в пределах и во исполнение международного соглашения с Райффайзен Банк , Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами. Объем ценностей, находившихся в угнанных автомобилях, составляет 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота», — добавили в банку.

В «Ощадбанке» добавили, что перевозка средств и ценностей осуществлялась «Ощадбанком» в рамках и во исполнение международного соглашения с «Райффазен Банком» (Австрия).

Сколько похищено

«Ощадбанк» требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину".

Комментарий МИД

Позже глава министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины, сотрудников «Ощадбанка», и похитили деньги и ценности.

Сибига отметил, что эти семеро украинцев являются сотрудниками государственного «Ощадбанка», которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили деньги и ценности в пределах регулярных перевозок между государственными банками.

Прямая речь Сибиги: «Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та «сила», о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет.

МИД уже направили официальную ноту с требованием немедленного освобождения наших граждан.

Комментарий НБУ

Национальный банк Украины требует от венгерских властей немедленно освободить украинских инкассаторов «Ощадбанка», которых захватили и незаконно удерживают на территории Венгрии.

В сообщении НБУ говорится: «Мы требуем от властей Венгрии немедленного увольнения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза».

