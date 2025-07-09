Европарламент ужесточил контроль за импортом российского газа — Finance.ua

Европарламент ужесточил контроль за импортом российского газа Сегодня 22:22 — Энергетика

Европарламент ужесточил контроль за импортом российского газа

Евродепутаты внесли изменения в законодательство о правилах хранения природного газа, требуя отчетности о доле импорта газа российского происхождения.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Компетентные органы, контролирующие порядок закачки запасов газа в хранилища в каждом государстве-члене ЕС, теперь должны предоставлять информацию о доле российского газа в таких запасах.

Изменения направлены на улучшение мониторинга ситуации с хранением российского газа на территории ЕС, заявляет пресс-служба Европарламента.

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«Законодательство, принятое в 2022 году, показало, что Европа смогла защитить своих граждан в ситуации, когда россия использовала газ как оружие шантажа. Последний пересмотр обеспечит больше гибкости и меньше бюрократии, но, прежде всего, он снизит цены на газ в Европе, в то время как мы продолжаем двигаться к энергетической независимости от ненадежных поставщиков», — заявил докладчик Борис Будка (ЕНП, Польша).

Сегодняшний пакет изменений в законодательство предусматривает гибкость для государств-членов по сроку обязательного заполнения газовых хранилищ на 90% для безопасного прохождения зимнего периода.

Теперь вместо требования достичь 90% к 1 ноября Европарламент обязывает государства-члены сделать это в любой момент в промежутке между 1 октября и 1 декабря, что, по мнению евродепутатов, должно снизить напряжение на рынке и, соответственно, снизить цены на газ.

Государствам-членам также разрешено отклоняться от целевого показателя заполнения газохранилищ максимум на 10 процентных пунктов в сложных рыночных условиях, в том числе в случае рыночных спекуляций, препятствующих экономически эффективному наполнению хранилищ.

Еврокомиссия может дополнительно увеличить это отклонение на пять процентных пунктов сроком на один сезон, если неблагоприятные условия будут сохраняться.

Указанная схема обязательного заполнения газохранилищ была продлена до конца 2027 года.

Как сообщалось, газохранилища обеспечивают 30% потребления газа в ЕС в течение зимних месяцев.

По состоянию на июнь 2025 года газовые хранилища ЕС заполнены на 79,79%. Это отвечает среднему показателю производительности газовых хранилищ в ЕС. Также уровень заполнения хранилищ СПГ в ЕС составил 5,311 млн куб. м.

Укрінформ По материалам:

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