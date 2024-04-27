Составление завещания на несовершеннолетнего ребенка: что нужно знать — Finance.ua

Составление завещания на несовершеннолетнего ребенка: что нужно знать Сегодня 13:03 — Личные финансы

Составление завещания на несовершеннолетнего ребенка: что нужно знать

Составление завещания в Украине — это всегда особая тема, ведь граждане обычно не задумываются о негативных событиях, которые могут произойти. Поэтому большинство составляют завещание уже в преклонном возрасте. Однако в современных условиях следует знать, как правильно составить завещание на несовершеннолетнего ребенка.

Об этом рассказала юрист Алла Борисенко.

Особенности оформления завещания

Завещание — это письменный юридический документ, в котором (кроме текста завещания) указывают место и время его составления, срок действия завещания и место рождения завещателя.

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Юрист добавляет, что текст завещания должен быть грамотно оформлен.

В нем не должно быть орфографических и пунктуационных ошибок, ведь это может привести к нечитаемости и неясности в понимании содержания.

При грамотном оформлении завещания гарантированно можно избежать любых споров между наследниками в момент открытия наследства.

Если завещание правильно написано, нотариус осуществляет его проверку на содержание предписаний, которые не должны противоречить закону, и если их не находит, то делает официальное нотариальное удостоверение.

Отмечается, если наследниками являются малолетние, несовершеннолетние, недееспособные лица или лица, гражданская дееспособность которых ограничена, о выдаче свидетельства исполнителю завещания нотариус уведомляет соответствующие органы опеки и попечительства.

Составление завещания на несовершеннолетнего ребенка

Борисенко информирует, что завещание может быть составлено на любое лицо, которое пожелает указать наследодатель, при этом оно может быть как малолетним (до 14 лет), несовершеннолетним (от 14 до 18 лет), так и нерожденным ребенком, но зачатым при жизни наследодателя.

Что нужно знать

несовершеннолетний ребенок имеет право на обязательную долю в наследстве (ст. 1241 ГКУ), а потому другие наследники не имеют права лишить человека его законной доли в наследственном имуществе;

несовершеннолетнее лицо самостоятельно может подать заявление о принятии наследства, без обязательного согласия на это своих родителей. Заявление о принятии наследства от имени малолетнего, недееспособного лица подают его родители (усыновители), опекун;

до достижения ребенком совершеннолетия, родители/опекуны/усыновители с его согласия будут совершать любые сделки по наследственному имуществу;

если наследодатель желает, чтобы ребенок самостоятельно распоряжался имуществом, то в таком случае ему будет необходимо получить полную гражданскую дееспособность;

наличие завещания не лишает человека права наследования по закону.

Напомним, необходимо четко определить , кто будет иметь право наследовать имущество по завещанию. Это нужно сделать, прежде чем оформлять завещание.

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