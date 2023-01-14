Завещание на недвижимость: кто может удостоверить, кроме нотариуса — Finance.ua

Завещание на недвижимость: кто может удостоверить, кроме нотариуса Сегодня 06:27 — Личные финансы

Завещание на недвижимость: кто может удостоверить, кроме нотариуса

Завещание — это личная воля человека в отношении своего имущества, чаще всего — недвижимого, на случай его смерти. Завещание обретает юридическую силу после удостоверения.

Обычно завещания удостоверяет нотариус. Однако если человек, скажем, оказался в критической жизненной ситуации и намерен составить завещание — распорядиться своим домом, квартирой или земельным участком, а до нотариуса не добраться, подтвердить его последнее слово имеют право другие лица.

Кто имеет право удостоверить завещание на недвижимость, если нет нотариуса

В зависимости от места нахождения желающего заключить завещание, а преимущественно наследодатели озвучивают последнюю волю именно в отношении недвижимого имущества, удостоверить документ может:

в сельской местности, где нет нотариуса, — представитель органа местного самоуправления (сельского или поселкового совета);

если наследодатель находится за границей — работник консульских учреждений Украины;

завещание военнослужащих имеет право удостоверить начальника воинской части, соединения, учреждения;

в больнице или других учреждениях здравоохранения — главный или дежурный врач;

во время плавания на речных или морских судах под флагом Украины — капитан судна;

в учреждении исполнения наказаний — руководитель учреждения;

во время экспедиций завещание удостоверяет начальник экспедиции.

Завещание на недвижимость, удостоверенное этими уполномоченными лицами, приравнивается к действиям нотариуса и подлежит государственной регистрации в Наследственном реестре.

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Как удостоверить завещание на недвижимость без нотариуса

При невозможности вовлечь в процесс нотариуса должностное или должностное лицо может удостоверить завещание на квартиру, дом или землю с соблюдением следующих основных правил:

1) завещатель должен обладать полной гражданской дееспособностью;

2) удостоверить документ нужно с участием двух свидетелей — тоже полностью дееспособных в гражданском отношении;

3) форма завещания — письменная. По просьбе наследодателя документ распечатывают;

4) в завещании обязательно указывают:

дату и место составления документа;

дату и место рождения наследодателя;

данные о свидетелях;

5) автор собственноручно подписывает завещание. Также документ подписывают свидетели;

6) количество экземпляров — два: один остается наследодателю, другой направляется в государственный нотариальный архив по месту, где завещатель постоянно проживает;

7) последняя воля наследодателя не разглашается.

Кто не может быть свидетелем в удостоверении завещания на недвижимость

Если последнюю волю завещателя удостоверяет должностное или должностное лицо, свидетелями в процессе не могут быть:

нотариус или другое должностное или служебное лицо, имеющее право удостоверить завещание;

наследники по завещанию, члены их семей или близкие родственники;

лица, которые не могут прочесть или подписать документ.

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