Наследование при отсутствии завещания: кто имеет право — Finance.ua

Наследование при отсутствии завещания: кто имеет право

Сегодня 17:06 — Личные финансы

Наследование при отсутствии завещания: кто имеет право

В период введения военного положения в Украине в бюро правовой помощи часто обращаются клиенты за разъяснениями об особенностях принятия наследства в период военного положения. К примеру: что делать, если наследодатель не оставил завещания? Специалисты Бюро бесплатной правовой помощи рассказали , что нужно об этом знать.

Что будет, если завещания нет

Если отсутствует завещание, оно признано недействительным, есть факт непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также, в случае неохвата завещанием всего наследства, будет производиться наследование по закону.

При наследовании по закону имущество переходит к указанным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью. Основанием призыва к наследованию по закону могут быть брачные отношения, родственные или семейные отношения, усыновление, нахождение на содержании наследодателя не менее пяти лет до его смерти.

Следует отметить, что гражданское законодательство устанавливает пять очередей наследников по закону:

в первую очередь право на наследование по закону имеют дети наследодателя, родители умершего, тот из супругов, который его пережил;

очередь право на наследование по закону имеют дети наследодателя, родители умершего, тот из супругов, который его пережил; ко второй очереди наследников по закону законодатель относит родных братьев и сестер наследодателя, его бабушку и деда как со стороны отца, так и со стороны матери;

очереди наследников по закону законодатель относит родных братьев и сестер наследодателя, его бабушку и деда как со стороны отца, так и со стороны матери; в третью очередь право на наследование по закону имеют родные дядя и тетя наследодателя;

очередь право на наследование по закону имеют родные дядя и тетя наследодателя; в четвертую очередь право на наследование имеют лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства;

очередь право на наследование имеют лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства; в пятую очередь право на наследование по закону получают иждивенцы наследодателя, которые не являлись членами его семьи, а также другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно.

Согласно ст. 1259 Гражданского кодекса Украины, очередность получения наследниками по закону права на наследование может быть изменена нотариально заверенным договором заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства. Этот договор не может нарушить права наследника, не участвующего в нем, а также наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве.

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Физическое лицо, являющееся наследником по закону следующих очередей, может по решению суда получить право на наследование вместе с наследниками той очереди, которая имеет право на наследование, при условии, что оно в течение длительного времени опекало, материально обеспечивало, оказывало другую помощь наследнику, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.

Можно ли отказаться от наследования по закону? Да, можно отказаться в пользу другого наследника или безадресно. Доля в наследстве, которую он должен был принять, переходит к другим наследникам той же очереди поровну.

Что изменилось с введением военного положения

В связи с введением в Украине военного положения с 24 февраля 2022 года Министерством юстиции Украины внесены изменения в некоторые нормативно-правовые акты в сфере нотариата, регулирующие вопросы оформления наследства в период войны.

В условиях военного положения нотариальные действия совершаются с упрощением требований и с учетом определенных особенностей:

наследственное дело заводится по обращению заявителя любым нотариусом Украины независимо от места открытия наследства и его проживания. Для совершения нотариального действия лицо, обращающееся к нотариусу, должно иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

на время действия военного положения течение срока для принятия наследства останавливается;

в условиях военного или чрезвычайного положения при отсутствии доступа к Наследственному реестру нотариальное заверение завещания, внесение изменений и его отмена осуществляются без использования этого реестра с последующим внесением в него соответствующих сведений в течение пяти рабочих дней со дня восстановления такого доступа;

запрещается выдача свидетельства о праве на наследство по наследственному делу, заведенному без использования Наследственного реестра, до его регистрации в Наследственном реестре.

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