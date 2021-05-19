Депозит по наследству: особенности оформления

Если у вкладчика есть вклад, который он планирует передать по наследству или хочет заранее позаботиться о его судьбе в случае своей смерти, он может несколькими способами реализовать свое право распоряжаться вкладом.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
«Вкладчик-наследодатель может распорядиться своим банковским вкладом не только путем составления завещания, но и оставив соответствующее распоряжение банку. Распоряжение может быть включено в условия договора банковского вклада или составлено в форме отдельного документа», — объясняет ФГВФЛ.
Распоряжение, которое составлено в форме отдельного документа, заверяется подписью уполномоченного работника банка, должно содержать дату его составления и хранится в деле по юридическому оформлению счета. Особенностью этого документа является то, что он формируется непосредственно в банковском учреждении, где открыт депозит.
Завещание, составленное после того, как было сделано распоряжение банку, полностью или частично отменяет его, если в завещании изменено лицо, к которому должно перейти право на вклад, или если завещание касается всего имущества наследодателя.
«Право на денежный вклад входит в состав наследства независимо от способа распоряжения им (то ли завещание, то ли распоряжение банка) вкладчиком. Поэтому для оформления своих наследственных прав, наследникам вкладчика необходимо обращаться в течение шести месяцев со дня смерти вкладчика к нотариусу по месту открытия наследства для получения свидетельства о праве на наследство», — отмечают в Фонде гарантирования.
Банк производит выплату вклада (части вклада) наследнику владельца текущего/вкладного счета на основании документов, определенных законодательством Украины.
Если вы получили в наследство вклад, который находится в ликвидируемом Фондом банке, для получения необходимых средств необходимо направить в Фонд:
В случае обращения представителя наследника дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия документа, подтверждающего статус представителя лица.
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