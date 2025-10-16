Гетманцев рассказал, как привлечь иностранных инвесторов в Украину
Сегодня Украина предоставляет более благоприятные условия для инвестирования, чем большинство стран мира. Речь идет о различных отраслях, которые могут заинтересовать инвесторов: IT, сельское хозяйство
и т. д.
Но о том, что мешает международным инвесторам заходить в Украину, рассказал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в ходе Киевского международного экономического форума, который проходит сегодня, 16 октября.
Первая и основная проблема, почему иностранный бизнес не заходит в Украину — это война.
«Будем откровенны: в стране, где продолжается самый большой военный конфликт с 1945 года в Европе, никто не ожидает на границе очередей с инвесторами с чемоданами денег, которые они хотят вложить. Ибо война несет огромные риски. Поэтому ответ, что необходимо для инвестиций — безусловно, мир», — говорит нардеп.
Прямые иностранные инвестиции в 2025 году, по словам Гетманцева, составили более 1 млрд — и правительство обескуражено этими цифрами.
Что может сделать правительство, чтобы привлечь инвесторов
Первым шагом должна стать детенизация — то есть равные правила хозяйствования и правила игры для всех на рынке.
Мы не можем рассчитывать на западные инвестиции, если западному инвестору необходимо изучить правила, как уклоняться от налогообложения, чтобы остаться на рынке. И я очень рад, что белый бизнес очень громко заявляет о необходимости равных условий", — говорит Гетманцев.
Второй пункт — дерегуляция, которая, по мнению Гетманцева, должна быть более эффективной.
«Это наша вина как власти, что мы до сих пор говорим о дерегуляции. Но за это взялись действенно, и мы уже конкретную дорожную карту, как будут отменять разрешения. Дебюрократизация также с этим связана», — отмечает чиновник.
Следующий шаг — евроинтеграция.
«Это то, что мы делаем, и здесь у нас есть реальные успехи. Потому что за последние 3−4 года было сделано гораздо больше, чем за всю историю Украины», — говорит Гетманцев.
Среди других вопросов, которые нужно решить, Гетманцев назвал дешевые деньги и страхование от военных рисков.
«Сначала мы должны сделать базис, а стимулы — это уже второе. Потому что, когда половина экономики в тени и на рынке нефтепродуктов 435 „черных“ точек, к которых нет лицензии на торговлю горючим, но они все равно им торгуют, и их почему-то не видят правоохранители… То говорить о каких-то льготах возможно и можно, но перед этим мы должны обеспечить, чтобы все были равны перед законом», — подчеркнул нардеп.
Он также выделил проблему дешевых денег, заявив, что в разговорах с бизнесом «не слышал о проблеме высоких налогов в Украине».
«Я слышу о проблемах „тени“, об отсутствии страхования военных рисков, но не слышал о дорогих деньгах», — говорит Гетманцев.
По его словам, Верховная Рада на прошлой неделе приняла законопроект, в котором есть положение о создании «банка банков». В нем же содержится страхование военных рисков — это то, что Украине следует наконец-то запустить.
«О страховании военных рисков: мы приняли соответствующий закон — до конца года у нас есть договоренность с Кабмином, что они введут соответствующую программу. На прифронтовых территориях в 100 км от линии столкновения будет страховать ЭКА (Экспортно-кредитное агентство), далее — будут страховать частные страховщики по программе, когда государство будет компенсировать страховые премии», — рассказал нардеп.
