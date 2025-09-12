0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дерегуляция и инвестиции в людей: Минэкономики определило приоритеты в программе действий правительства

23
Дерегуляция и инвестиции в людей: Минэкономики определило приоритеты в программе действий правительства
Дерегуляция и инвестиции в людей: Минэкономики определило приоритеты в программе действий правительства
Кабмин на заседании на этой неделе утвердил программу деятельности и план приоритетных действий правительства на 2025 год. В рамках ее выполнения Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства будет работать над достижением восьми приоритетных операционных целей.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Приоритеты Министерства экономики и шаги для достижения целей

1. Развитие и масштабирование бизнеса

Фокус экономической прагматичной политики — развитие предпринимательства, особенно МСП, и создание равных конкурентных условий в соответствии со стандартами ЕС. Правительство разворачивает современную систему стимулов для частного сектора, включающую, в частности, поддержку строительства посредством поддержки льготной ипотеки, специальные условия для предприятий в прифронтовых регионах, льготы для локализации производства, расширение программы «Сделано в Украине», а также функциональную инфраструктуру индустриальных парков. Особое внимание должно быть уделено запуску новых механизмов поддержки сельского хозяйства и разминированию.
Читайте также
Шаги для достижения целей:
  • Старт ускоренной приватизации государственных имуществ и долей в госпредприятиях.
  • Специальные условия для бизнеса в прифронтовых регионах, новые программы поддержки «Сделано в Украине», компенсация капинвестиций посредством налоговых льгот.
  • Расширение программ доступной ипотеки «єОселя».

2. Современная промышленная политика

Правительство планирует реализовывать промышленную политику, которая предусматривает восстановление, модернизацию, внедрение инструментов трансфера технологий и развитие внутреннего производства в сфере промышленности, переработки, агропроизводства и товаров двойного использования.
Шаги для достижения целей:
  • «Промышленный Рамштайн».
  • Новая национальная стратегия развития промышленности к 2030 году.
  • Индустриальные парки — ядро ​​восстановления.
  • Грантовые программы по переработке.
  • Обновленное законодательство о публичных закупках.

3. Дерегулирование. Проверки — по риск-ориентированному подходу

Обещают упростить и цифровизировать процедуры, упразднить дублирующие инструменты и устаревшие требования государственного регулирования бизнеса, а также ввести декларативный принцип проведения проверок.
Читайте также
Условия ведения бизнеса должны стать простыми, предсказуемыми, понятными и цифровыми.
Шаги для достижения целей:
  • Цифровизация («Пульс», «єДозвіл»).
  • Упрощение получения оценки влияния на окружающую среду.
  • Новая волна дерегуляции.

4. Эффективное и экономное использование ресурсов

Украина формирует политику сберегательного и эффективного использования природных ресурсов — земли, недр, лесов, воды для устойчивого экономического роста, обеспечения продовольственной безопасности и улучшения благосостояния будущих поколений.
Правительство должно совместить развитие критических материалов, современного агропроизводства и прозрачного управления государственной собственностью с заботой об окружающей среде и устойчивом использовании природного капитала.
Шаги для достижения целей:
  • Создание механизмов финансирования развития мелиорационных систем.
  • Ускорение разминирования земель, запуск агентства.
  • Либерализация земельных отношений.
  • Запуск формирования CRM-кластеров, запуск СРП.
  • Утверждение перечней критических и стратегических полезных ископаемых и месторождений.
  • Новое законодательство о рынке древесины и корпоратизации «Леса Украины».
  • Реформа экоконтроля (превентивный контроль).
  • Принятие законодательства о торговле квотами на выбросы.
  • Развитие природно-заповедного фонда.
  • Запуск рынка мусоропереработки.

5. Инвестиции в людей и производительность труда

Правительство будет проводить эффективную политику в сфере борьбы с безработицей и стимулирование создания высокооплачиваемых рабочих мест, что должно способствовать возвращению находящихся за рубежом украинцев.
Читайте также
Шаги для достижения целей:
  • Новый Трудовой кодекс.
  • Стратегия занятости до 2030 года.
  • Запуск «Обрій» как цифровой экосистемы рынка труда.

6. Рост инвестиций в частный и государственный секторы экономики

Правительство будет формировать современную комплексную систему привлечения капитала, охватывающую создание веб-портала «Единое окно для инвесторов», применение специализированных фондов с участием международных партнеров, развитие инструмента Ukraine Investment Framework, развитие механизмов публично-частного партнерства и внедрение страхования инвестиций от военных рисков и постепенное развитие рынка капитала.
Шаги для достижения целей:
  • Запуск Инвестфондов (США и ЕС).
  • Перезагрузка Ukraine Invest.
  • Принятие стратегии ПИИ до 2030 года.
  • Завершение реформы ПЧП.
  • Привлечение частного капитала в восстановление (приоритетные проекты ПЧП и расширение программы значительных инвестиций).
  • Страхование военных рисков.
  • Межправительственное финансирование проектов обновления.

7. Активный экспорт и интеграция в глобальные рынки

Планируется создать условия для роста в экспорте доли продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности, оборонного и двойного назначения. Также обещают благоприятное регулирование, поддержку инноваций и новые финансовые инструменты для усиления интеграции в глобальные цепи поставок и конкурентоспособности украинских товаров и услуг.
Шаги для достижения целей:
  • Экспортная стратегия к 2030 году.
  • Развитие агрохабов для продвижения украинской продукции за границей.
  • Расширение возможностей экспортно-кредитного агентства (гарантии и упрощения валютного контроля).
  • Упрощение контроля экспорта стратегических товаров.

8. Евроинтеграционные реформы в экономике

Правительство должно обеспечить полноценную имплементацию европейских правил в ключевых секторах экономики — от промышленности и сельского хозяйства до окружающей среды.
Шаги для достижения целей:
  • Прохождение скрининга 11, 12, 13 раздела.
  • Переговорные позиции Украины, учитывающие интересы украинцев и украинского бизнеса (свободное движение товаров, государственная помощь, конкурентная политика, охрана окружающей среды и защита прав интеллектуальной собственности; аграрная политика, безопасность пищевых продуктов и санитарные и фитосанитарные мероприятия, рыболовство и аквакультура).
  • Выполнение Плана Украины.
  • Запуск системы аграрной поддержки по европейским стандартам.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems