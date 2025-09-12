Дерегуляция и инвестиции в людей: Минэкономики определило приоритеты в программе действий правительства Сегодня 13:49

Кабмин на заседании на этой неделе утвердил программу деятельности и план приоритетных действий правительства на 2025 год. В рамках ее выполнения Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства будет работать над достижением восьми приоритетных операционных целей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Приоритеты Министерства экономики и шаги для достижения целей

1. Развитие и масштабирование бизнеса

Фокус экономической прагматичной политики — развитие предпринимательства, особенно МСП, и создание равных конкурентных условий в соответствии со стандартами ЕС. Правительство разворачивает современную систему стимулов для частного сектора, включающую, в частности, поддержку строительства посредством поддержки льготной ипотеки, специальные условия для предприятий в прифронтовых регионах, льготы для локализации производства, расширение программы «Сделано в Украине», а также функциональную инфраструктуру индустриальных парков. Особое внимание должно быть уделено запуску новых механизмов поддержки сельского хозяйства и разминированию.

Шаги для достижения целей:

Старт ускоренной приватизации государственных имуществ и долей в госпредприятиях.

Специальные условия для бизнеса в прифронтовых регионах, новые программы поддержки «Сделано в Украине», компенсация капинвестиций посредством налоговых льгот.

Расширение программ доступной ипотеки «єОселя».

2. Современная промышленная политика

Правительство планирует реализовывать промышленную политику, которая предусматривает восстановление, модернизацию, внедрение инструментов трансфера технологий и развитие внутреннего производства в сфере промышленности, переработки, агропроизводства и товаров двойного использования.

Шаги для достижения целей:

«Промышленный Рамштайн».

Новая национальная стратегия развития промышленности к 2030 году.

Индустриальные парки — ядро ​​восстановления.

Грантовые программы по переработке.

Обновленное законодательство о публичных закупках.

3. Дерегулирование. Проверки — по риск-ориентированному подходу

Обещают упростить и цифровизировать процедуры, упразднить дублирующие инструменты и устаревшие требования государственного регулирования бизнеса, а также ввести декларативный принцип проведения проверок.

Условия ведения бизнеса должны стать простыми, предсказуемыми, понятными и цифровыми.

Шаги для достижения целей:

Цифровизация («Пульс», «єДозвіл»).

Упрощение получения оценки влияния на окружающую среду.

Новая волна дерегуляции.

4. Эффективное и экономное использование ресурсов

Украина формирует политику сберегательного и эффективного использования природных ресурсов — земли, недр, лесов, воды для устойчивого экономического роста, обеспечения продовольственной безопасности и улучшения благосостояния будущих поколений.

Правительство должно совместить развитие критических материалов, современного агропроизводства и прозрачного управления государственной собственностью с заботой об окружающей среде и устойчивом использовании природного капитала.

Шаги для достижения целей:

Создание механизмов финансирования развития мелиорационных систем.

Ускорение разминирования земель, запуск агентства.

Либерализация земельных отношений.

Запуск формирования CRM-кластеров, запуск СРП.

Утверждение перечней критических и стратегических полезных ископаемых и месторождений.

Новое законодательство о рынке древесины и корпоратизации «Леса Украины».

Реформа экоконтроля (превентивный контроль).

Принятие законодательства о торговле квотами на выбросы.

Развитие природно-заповедного фонда.

Запуск рынка мусоропереработки.

5. Инвестиции в людей и производительность труда

Правительство будет проводить эффективную политику в сфере борьбы с безработицей и стимулирование создания высокооплачиваемых рабочих мест, что должно способствовать возвращению находящихся за рубежом украинцев.

Шаги для достижения целей:

Новый Трудовой кодекс.

Стратегия занятости до 2030 года.

Запуск «Обрій» как цифровой экосистемы рынка труда.

6. Рост инвестиций в частный и государственный секторы экономики

Правительство будет формировать современную комплексную систему привлечения капитала, охватывающую создание веб-портала «Единое окно для инвесторов», применение специализированных фондов с участием международных партнеров, развитие инструмента Ukraine Investment Framework, развитие механизмов публично-частного партнерства и внедрение страхования инвестиций от военных рисков и постепенное развитие рынка капитала.

Шаги для достижения целей:

Запуск Инвестфондов (США и ЕС).

Перезагрузка Ukraine Invest.

Принятие стратегии ПИИ до 2030 года.

Завершение реформы ПЧП.

Привлечение частного капитала в восстановление (приоритетные проекты ПЧП и расширение программы значительных инвестиций).

Страхование военных рисков.

Межправительственное финансирование проектов обновления.

7. Активный экспорт и интеграция в глобальные рынки

Планируется создать условия для роста в экспорте доли продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности, оборонного и двойного назначения. Также обещают благоприятное регулирование, поддержку инноваций и новые финансовые инструменты для усиления интеграции в глобальные цепи поставок и конкурентоспособности украинских товаров и услуг.

Шаги для достижения целей:

Экспортная стратегия к 2030 году.

Развитие агрохабов для продвижения украинской продукции за границей.

Расширение возможностей экспортно-кредитного агентства (гарантии и упрощения валютного контроля).

Упрощение контроля экспорта стратегических товаров.

8. Евроинтеграционные реформы в экономике

Правительство должно обеспечить полноценную имплементацию европейских правил в ключевых секторах экономики — от промышленности и сельского хозяйства до окружающей среды.

Шаги для достижения целей:

Прохождение скрининга 11, 12, 13 раздела.

Переговорные позиции Украины, учитывающие интересы украинцев и украинского бизнеса (свободное движение товаров, государственная помощь, конкурентная политика, охрана окружающей среды и защита прав интеллектуальной собственности; аграрная политика, безопасность пищевых продуктов и санитарные и фитосанитарные мероприятия, рыболовство и аквакультура).

Выполнение Плана Украины.

Запуск системы аграрной поддержки по европейским стандартам.

