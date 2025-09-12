Дерегуляция и инвестиции в людей: Минэкономики определило приоритеты в программе действий правительства
Кабмин на заседании на этой неделе утвердил программу деятельности и план приоритетных действий правительства на 2025 год. В рамках ее выполнения Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства будет работать над достижением восьми приоритетных операционных целей.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Приоритеты Министерства экономики и шаги для достижения целей
1. Развитие и масштабирование бизнеса
Фокус экономической прагматичной политики — развитие предпринимательства, особенно МСП, и создание равных конкурентных условий в соответствии со стандартами ЕС. Правительство разворачивает современную систему стимулов для частного сектора, включающую, в частности, поддержку строительства посредством поддержки льготной ипотеки, специальные условия для предприятий в прифронтовых регионах, льготы для локализации производства, расширение программы «Сделано в Украине», а также функциональную инфраструктуру индустриальных парков. Особое внимание должно быть уделено запуску новых механизмов поддержки сельского хозяйства и разминированию.
Шаги для достижения целей:
- Старт ускоренной приватизации государственных имуществ и долей в госпредприятиях.
- Специальные условия для бизнеса в прифронтовых регионах, новые программы поддержки «Сделано в Украине», компенсация капинвестиций посредством налоговых льгот.
- Расширение программ доступной ипотеки «єОселя».
2. Современная промышленная политика
Правительство планирует реализовывать промышленную политику, которая предусматривает восстановление, модернизацию, внедрение инструментов трансфера технологий и развитие внутреннего производства в сфере промышленности, переработки, агропроизводства и товаров двойного использования.
Шаги для достижения целей:
- «Промышленный Рамштайн».
- Новая национальная стратегия развития промышленности к 2030 году.
- Индустриальные парки — ядро восстановления.
- Грантовые программы по переработке.
- Обновленное законодательство о публичных закупках.
3. Дерегулирование. Проверки — по риск-ориентированному подходу
Обещают упростить и цифровизировать процедуры, упразднить дублирующие инструменты и устаревшие требования государственного регулирования бизнеса, а также ввести декларативный принцип проведения проверок.
Условия ведения бизнеса должны стать простыми, предсказуемыми, понятными и цифровыми.
Шаги для достижения целей:
- Цифровизация («Пульс», «єДозвіл»).
- Упрощение получения оценки влияния на окружающую среду.
- Новая волна дерегуляции.
4. Эффективное и экономное использование ресурсов
Украина формирует политику сберегательного и эффективного использования природных ресурсов — земли, недр, лесов, воды для устойчивого экономического роста, обеспечения продовольственной безопасности и улучшения благосостояния будущих поколений.
Правительство должно совместить развитие критических материалов, современного агропроизводства и прозрачного управления государственной собственностью с заботой об окружающей среде и устойчивом использовании природного капитала.
Шаги для достижения целей:
- Создание механизмов финансирования развития мелиорационных систем.
- Ускорение разминирования земель, запуск агентства.
- Либерализация земельных отношений.
- Запуск формирования CRM-кластеров, запуск СРП.
- Утверждение перечней критических и стратегических полезных ископаемых и месторождений.
- Новое законодательство о рынке древесины и корпоратизации «Леса Украины».
- Реформа экоконтроля (превентивный контроль).
- Принятие законодательства о торговле квотами на выбросы.
- Развитие природно-заповедного фонда.
- Запуск рынка мусоропереработки.
5. Инвестиции в людей и производительность труда
Правительство будет проводить эффективную политику в сфере борьбы с безработицей и стимулирование создания высокооплачиваемых рабочих мест, что должно способствовать возвращению находящихся за рубежом украинцев.
Шаги для достижения целей:
- Новый Трудовой кодекс.
- Стратегия занятости до 2030 года.
- Запуск «Обрій» как цифровой экосистемы рынка труда.
6. Рост инвестиций в частный и государственный секторы экономики
Правительство будет формировать современную комплексную систему привлечения капитала, охватывающую создание веб-портала «Единое окно для инвесторов», применение специализированных фондов с участием международных партнеров, развитие инструмента Ukraine Investment Framework, развитие механизмов публично-частного партнерства и внедрение страхования инвестиций от военных рисков и постепенное развитие рынка капитала.
Шаги для достижения целей:
- Запуск Инвестфондов (США и ЕС).
- Перезагрузка Ukraine Invest.
- Принятие стратегии ПИИ до 2030 года.
- Завершение реформы ПЧП.
- Привлечение частного капитала в восстановление (приоритетные проекты ПЧП и расширение программы значительных инвестиций).
- Страхование военных рисков.
- Межправительственное финансирование проектов обновления.
7. Активный экспорт и интеграция в глобальные рынки
Планируется создать условия для роста в экспорте доли продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности, оборонного и двойного назначения. Также обещают благоприятное регулирование, поддержку инноваций и новые финансовые инструменты для усиления интеграции в глобальные цепи поставок и конкурентоспособности украинских товаров и услуг.
Шаги для достижения целей:
- Экспортная стратегия к 2030 году.
- Развитие агрохабов для продвижения украинской продукции за границей.
- Расширение возможностей экспортно-кредитного агентства (гарантии и упрощения валютного контроля).
- Упрощение контроля экспорта стратегических товаров.
8. Евроинтеграционные реформы в экономике
Правительство должно обеспечить полноценную имплементацию европейских правил в ключевых секторах экономики — от промышленности и сельского хозяйства до окружающей среды.
Шаги для достижения целей:
- Прохождение скрининга 11, 12, 13 раздела.
- Переговорные позиции Украины, учитывающие интересы украинцев и украинского бизнеса (свободное движение товаров, государственная помощь, конкурентная политика, охрана окружающей среды и защита прав интеллектуальной собственности; аграрная политика, безопасность пищевых продуктов и санитарные и фитосанитарные мероприятия, рыболовство и аквакультура).
- Выполнение Плана Украины.
- Запуск системы аграрной поддержки по европейским стандартам.
