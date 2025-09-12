В Украине сократилось количество налогоплательщиков Сегодня 20:38

В Украине сократилось количество налогоплательщиков

Официально трудоустроенных стало меньше почти на 10%. Численность застрахованных лиц уменьшилась на 860 тысяч.

Об этом свидетельствует статистика « Основные тренды рынка труда в 2025 году » на сайте Государственной службы занятости.

Так, по данным Пенсионного фонда Украины, численность застрахованных лиц в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования в январе-июле 2025 года составила 9,857 млн ​​человек, что на 860 тыс. меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года (10,717 млн).

При этом численность наемных работников практически не изменилась и составила 9,782 млн человек. В прошлом году — 9,817 млн ​​человек.

Численность принятых на работу работников (1,565 млн человек) в январе-июле 2025 года практически соответствовала численности уволенных (1,601 млн).

Читайте также НБУ отслеживает влияние выезда мужчин 18−22 лет на экономику и рынок труда

«Это можно считать положительным трендом, ведь в январе-июле прошлого года численность уволенных работников превысила численность принятых на 106 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Следует отметить, что данные учитывают далеко не всех работающих в Украине. По оценке Госстата, занятое население в возрасте 15−70 лет в 2021 году составило 15,6 млн человек. Более поздних данных нет.

Напомним, как отметили в Государственной службе занятости, в результате существенных изменений в экономике страны обостряется структурная безработица. Сегодня по многим профессиям наблюдается дефицит кадров, а имеющиеся соискатели работы не обладают необходимыми умениями и навыками.

РБК daily По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.