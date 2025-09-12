0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине сократилось количество налогоплательщиков

33
В Украине сократилось количество налогоплательщиков
В Украине сократилось количество налогоплательщиков
Официально трудоустроенных стало меньше почти на 10%. Численность застрахованных лиц уменьшилась на 860 тысяч.
Об этом свидетельствует статистика «Основные тренды рынка труда в 2025 году» на сайте Государственной службы занятости.
Так, по данным Пенсионного фонда Украины, численность застрахованных лиц в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования в январе-июле 2025 года составила 9,857 млн ​​человек, что на 860 тыс. меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года (10,717 млн).
В Украине сократилось количество налогоплательщиков
При этом численность наемных работников практически не изменилась и составила 9,782 млн человек. В прошлом году — 9,817 млн ​​человек.
Численность принятых на работу работников (1,565 млн человек) в январе-июле 2025 года практически соответствовала численности уволенных (1,601 млн).
Читайте также
«Это можно считать положительным трендом, ведь в январе-июле прошлого года численность уволенных работников превысила численность принятых на 106 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Следует отметить, что данные учитывают далеко не всех работающих в Украине. По оценке Госстата, занятое население в возрасте 15−70 лет в 2021 году составило 15,6 млн человек. Более поздних данных нет.
Напомним, как отметили в Государственной службе занятости, в результате существенных изменений в экономике страны обостряется структурная безработица. Сегодня по многим профессиям наблюдается дефицит кадров, а имеющиеся соискатели работы не обладают необходимыми умениями и навыками.
По материалам:
РБК daily
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems