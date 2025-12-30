0 800 307 555
Sense Bank поделился результатами автоматизации сервисов для клиентов

Sense Bank поделился результатами автоматизации сервисов для клиентов
Sense Bank продолжает цифровую трансформацию. Уже диджитализовано более 90% услуг и продуктов банка для бизнес-клиентов, кроме того, автоматизированы почти все сервисы для обслуживаемых в отделениях физических лиц. В то же время клиенты-ФЛПы могут получить ключевые продукты 100% дистанционно в мобильном приложении Sense SuperApp.
В направлении МСБ Sense Bank обеспечил один из самых высоких уровней цифровизации на рынке. Большинство ежедневных операций доступны дистанционно — в Sense SuperApp и Sense Business Online — без необходимости обращения в отделения или контакт-центр. Уникальным сервисом для юрлиц является открытие счета компаний полностью онлайн.
В 2025 году Sense Bank расширил также цифровые возможности для ФЛПов: в Sense SuperApp доступны актуализация идентификационных данных, оформление доверенностей и электронный обмен документами с банком. В результате более 70% активных клиентов-предпринимателей используют приложение в качестве основного инструмента для управления финансами. К слову, еще одно обновление для ФЛПов и юридических лиц — оформление депозитов дистанционно — доступно в Sense Business Online.
Главным новшеством 2025 года в Sense SuperApp стало появление отдельного бизнес-раздела, где собраны важные финансовые сервисы для ежедневной работы руководителя компаний. Sense SuperApp — одно из немногих банковских приложений, которое позволяет одновременно управлять личными средствами, а также счетами ФЛП и юридических лиц.
В свою очередь клиенты-физлица могут пользоваться услугами и сервисами полностью дистанционно в Sense SuperApp. Благодаря цифровизации процессов в 2025 году около 90% документов при обслуживании в отделениях банк обробатывает в paperless-формате. Идентификация и повторная идентификация, оформление зарплатных карт и кредитных карт к ним в отделениях осуществляются без использования бумаги с онлайн-решением по кредитному лимиту. В результате имеющие наибольший спрос банковские продукты, которые клиенты получают в пунктах обслуживания, уже реализованы в диджитал-формате.
Автоматизация этих процессов позволила существенно сократить время обслуживания клиентов, уменьшить объем ручной работы во фронт- и бэк-офисе, а также оптимизировать операционные расходы, в частности на бумагу и логистику документов. Для клиентов это означает возможность выполнять большинство операций самостоятельно, полностью онлайн.
Следующими этапами paperless-трансформации в сети отделений Sense Bank станут перевод кассовых операций в цифровой формат, а также последующая автоматизация регуляторных процессов, в частности, идентификации клиентов PEP, CRS и т. д.
По материалам:
Сенс Банк
