«Огурцы — новое золото»: обычные овощи в рф стали деликатесом — The Times

«Огурцы — новое золото»: обычные овощи в рф стали деликатесом — The Times

Поскольку цены на товары первой необходимости вышли из-под контроля, россияне заполонили социальные сети жалобами на то, что они вынуждены отказываться от такси, маникюра, билетов в кино и огурцов.

«Огурцы теперь стали предметом роскоши», — пожаловалась одна из россиянок, перечисляя вещи, от которых ей пришлось отказаться из-за роста цен.

«Придется есть манго и драгонфрут вместо огурцов», — пошутил другой пользователь, сравнивая цены на экзотические импортные фрукты со скромными овощами, лежащие в коробках с ценниками до 500 рублей за килограмм.

В Telegram и на других платформах сотни видеороликов показывают россиян, балансирующих между отчаянием и черным юмором, увидев когда-то привычные товары, на которых теперь красуются заоблачные ценники, пишет The Times

Еще одна из россиянок заявила, что не покупает одежду и косметику, не ходит к врачу, старается не покупать никаких добавок или таблеток. Поэтому ей осталось лишь отказаться от еды.

«Новое золото»

Цены в супермаркетах к новым максимумам с начала года подтолкнули сезонные факторы, изменения в налогах и высокая инфляция, вызванная годами повышенных расходов на «оборону» [полномасштабную войну против Украины]. После того, как 1 января НДС вырос с 20% до 22%, компании дали понять, что это повышение будет переложено на плечи потребителей.

За первые 12 дней января Росстат сообщил о росте цен на 1,26%. За этот короткий период стоимость огурцов подскочила на 21,3%, а помидоров — на 13,6%. В россии, где десятилетиями среднее домохозяйство было вынуждено тратить 30% своего дохода на еду, эти повышения стали особенно болезненными.

Считается, что в прошлом году цены на рыбу в рф выросли на 22%, на кофе — на 15−25%, на чай — на 10−20%, на сезонные фрукты — на 15−20%, а поездки на общественном транспорте подорожали на 20%.

