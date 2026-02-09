В рф начался банковский кризис
Банковская система россии в прошлом году лишилась ключевых признаков устойчивости, несмотря на успокаивающую риторику регулятора.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
По информации ведомства, чистая прибыль российских банков сократилась на 8% по сравнению с 2024 годом и составила 45 млрд долларов, в то время как рентабельность капитала упала до 18%.
Ухудшение финансовых результатов произошло на фоне условий, вызванных жесткой монетарной политикой: резкий рост отчислений в резервы и повышение стоимости ресурсов.
«Эти показатели свидетельствуют не о циклическом замедлении, а о начале более глубокой дисфункции сектора», — отмечают в СВР.
Данные разведки свидетельствуют, что одновременно в банковском секторе страны-агрессора ухудшается качество кредитного портфеля. Доля проблемных кредитов выросла до 11%, по необеспеченным займам — до 12%. Такие уровни дефолтов несовместимы с официальными заявлениями о стабильности и указывают на системный характер проблем, которые больше нельзя объяснить отдельными сегментами или временными шоками.
Аналитики приближенного к Кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования фактически признали начало системного банковского кризиса.
По их оценкам, видимая стабильность держится не на фундаментальном оздоровлении, а на доминировании государственных банков, массовых реструктуризациях проблемных активов и регуляторных послаблениях. Такая модель лишь откладывает кризис и одновременно повышает риск быстрого и масштабного оттока депозитов в случае обострения ситуации.
«Задекларированная устойчивость российской банковской системы с виду искусственная. Центральный банк рф практически перешел в режим ручного управления рисками, позволяя банкам скрывать проблемные кредиты под видом реструктуризаций. В этих условиях официальные данные только маскируют реальный масштаб потерь», — констатируют в ведомстве.
Согласно прогнозам разведки, банковский сектор россии неизбежно потребует дополнительной государственной поддержки, что усугубит фискальное и макроэкономическое давление на экономику страны-агрессора и закрепит кризис как долгосрочный фактор.
