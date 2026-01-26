В рф готовятся к масштабной волне закрытия бизнеса
В россии готовятся к масштабной волне закрытия предприятий малого и среднего бизнеса. Это в результате бюджетного кризиса, вызванного войной.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
На фоне повышения системы НДС и ограничения доступа к упрощенному налогообложению финансовые аналитики прогнозируют закрытие до 30% компаний, работающих в секторах малого и среднего бизнеса.
Ища способы пополнить дефицитный бюджет, путинское правительство играет в крайне опасную игру. В краткосрочной перспективе действительно будут дополнительные поступления от налогов, однако в последнее время государство потеряет гораздо больше: закрывающийся бизнес не платит налогов.
В условиях роста производственных затрат и стагнации экономики кремль снова выбирает самый простой путь — переложить финансовое бремя на граждан и бизнес.
Пока пропаганда рассказывает, как россия «устойчиво использует санкции» и рисует «путинское экономическое чудо», на самом деле экономика все больше истощается.
Ранее Путин подписал закон, который с 2026 года отменяет ежегодное публичное декларирование доходов чиновников. Вместо открытой отчетности для российских чиновников вводится постоянный антикоррупционный контроль. Он будет закрытым и полностью управляемым государством. На практике это означает демонтаж даже формальной прозрачности.
