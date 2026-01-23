ЕС выделил первые €10 млн на создание спецтрибунала для власти рф Сегодня 12:35

Глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Европейский Союз в четверг, 22 января, принял решение о выделении первых 10 млн евро на обеспечение функционирования специального трибунала по преступлению агрессии российской федерации против Украины.

Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Today, the EU provided the first €10 million for a new Special Tribunal to prosecute Russian leaders for their role in Moscow’s war against Ukraine.



Russia’s leaders are responsible for this war, and they must be held accountable. There can be no impunity.



A pleasure to… pic.twitter.com/Sm8JpF9vdL — Kaja Kallas (@kajakallas) January 22, 2026

«ЕС выделил первые 10 миллионов евро на создание нового Специального трибунала для преследования российских лидеров за их роль в войне москвы против Украины», — написала Каллас.

Она подчеркнула, что российское политическое руководство несет ответственность за развязывание войны против Украины и должно быть привлечено к ответственности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил , что владимир путин не только остается на свободе, но и ведет активную борьбу за российские замороженные активы, размещенные в европейских странах.

«путин не в суде. И это уже четвертый год самой большой войны в Европе со времен Второй мировой войны. Тот, кто ее начал, не только на свободе, но до сих пор борется за свои замороженные средства в Европе. И знаете что? У него есть некоторые успехи», — подчеркнул Зеленский.

Создание специального трибунала для рф

Ключевые положения устава: 25 июня на сайте Совета Европы опубликовали финальную версию Устава Специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины, над которым украинская делегация работала более двух лет.

Никаких иммунитетов для агрессоров. Полностью международная юрисдикция. Преступление агрессии определено четко. Сотрудничество с МУС, а не конкуренция. Полноценные заочные процессы. Юридическое установление истины.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии россии против Украины.

