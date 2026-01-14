Впервые за 5 лет упали объемы торговли Китая с рф Сегодня 20:29

Торговля Китая с россией в 2025 году сократилась с рекордного уровня 2024 года и упала впервые за пять лет.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные китайской таможни.

Общий объем торговли составил 1,63 триллиона юаней (234 млрд долларов), а спад произошел на фоне падения спроса на китайские автомобили в россии и падения стоимости импорта Китаем российской сырой нефти.

Двусторонняя торговля в юанях в 2025 году сократилась на 6,5% с рекордных 1,74 миллиарда юаней в 2024 году.

Этот спад завершил рост, который был четыре года подряд. Последний спад произошел в 2020 году, когда перебои, связанные с COVID-19, повлияли на торговлю.

Китайский экспорт в россию в прошлом году сократился на 9,9%, в то время как импорт из россии снизился на 3,4%. В долларовом эквиваленте объем двусторонней торговли составил $228,1 млрд (убыль на 6,9%).

Только в декабре экспорт из Китая в россию вырос на 2,2%, прервав восьмимесячное снижение, тогда как импорт резко вырос на 17,1%.

Економічна Правда

