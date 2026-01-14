0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Впервые за 5 лет упали объемы торговли Китая с рф

18
Торговля Китая с россией в 2025 году сократилась с рекордного уровня 2024 года и упала впервые за пять лет.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные китайской таможни.
Общий объем торговли составил 1,63 триллиона юаней (234 млрд долларов), а спад произошел на фоне падения спроса на китайские автомобили в россии и падения стоимости импорта Китаем российской сырой нефти.
Двусторонняя торговля в юанях в 2025 году сократилась на 6,5% с рекордных 1,74 миллиарда юаней в 2024 году.
Этот спад завершил рост, который был четыре года подряд. Последний спад произошел в 2020 году, когда перебои, связанные с COVID-19, повлияли на торговлю.
Китайский экспорт в россию в прошлом году сократился на 9,9%, в то время как импорт из россии снизился на 3,4%. В долларовом эквиваленте объем двусторонней торговли составил $228,1 млрд (убыль на 6,9%).
Только в декабре экспорт из Китая в россию вырос на 2,2%, прервав восьмимесячное снижение, тогда как импорт резко вырос на 17,1%.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems