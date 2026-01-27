НБУ обновил требования к банкам, касающиеся управления рисками
Национальный банк внес изменения в ряд нормативно-правовых актов по управлению рисками в банках и банковских группах.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Изменения обеспечивают согласованность нормативно-правовых актов Национального банка с введенными требованиями по процессам ICAAP, ILAAP и коэффициента левериджа, учитывают результаты имплементации этих процессов банками в прошлом году и обновления Основных принципов эффективного банковского надзора Базельского комитета по банковскому надзору в апреле 2024 года.
Изменения, в частности, касаются:
- управление продуктами, включая оценку рисков и ведение мониторинга продуктов; определение новых продуктов;
- отражение в профиле риска банка всех рисков, присущих его деятельности;
- введение требований по учету при установлении лимитов рисков финансовых показателей эффективности;
- расширение перечня документов, которые должны подаваться в Национальный банк вместе с отчетом по процессу ICAAP/ILAAP;
- уточнение требований к расчету риска опционов при определении минимального размера рыночного риска.
Соответствующие изменения внесены в:
- Положение об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах;
- Положение об организации процесса оценки достаточности внутреннего капитала в банках Украины и банковских группах;
- Положение о порядке определения банками Украины минимального размера рыночного риска;
- Положение об организации процесса оценки достаточности внутренней ликвидности в банках Украины и банковских группах.
Ранее мы сообщали, что Национальный банк Украины зафиксировал новую волну фишинговых атак, в ходе которых злоумышленники рассылают электронные письма, замаскированные под официальные сообщения от НБУ.
