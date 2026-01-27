НБУ обновил требования к банкам, касающиеся управления рисками Сегодня 12:39

Банки Украины будут работать по обновленным нормам управления рисками

Национальный банк внес изменения в ряд нормативно-правовых актов по управлению рисками в банках и банковских группах.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Изменения обеспечивают согласованность нормативно-правовых актов Национального банка с введенными требованиями по процессам ICAAP, ILAAP и коэффициента левериджа, учитывают результаты имплементации этих процессов банками в прошлом году и обновления Основных принципов эффективного банковского надзора Базельского комитета по банковскому надзору в апреле 2024 года.

Изменения, в частности, касаются:

управление продуктами, включая оценку рисков и ведение мониторинга продуктов; определение новых продуктов;

отражение в профиле риска банка всех рисков, присущих его деятельности;

введение требований по учету при установлении лимитов рисков финансовых показателей эффективности;

расширение перечня документов, которые должны подаваться в Национальный банк вместе с отчетом по процессу ICAAP/ILAAP;

уточнение требований к расчету риска опционов при определении минимального размера рыночного риска.

Соответствующие изменения внесены в:

Ранее мы сообщали , что Национальный банк Украины зафиксировал новую волну фишинговых атак, в ходе которых злоумышленники рассылают электронные письма, замаскированные под официальные сообщения от НБУ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.