НБУ обновил требования к банкам, касающиеся управления рисками

Банки Украины будут работать по обновленным нормам управления рисками
Национальный банк внес изменения в ряд нормативно-правовых актов по управлению рисками в банках и банковских группах.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Изменения обеспечивают согласованность нормативно-правовых актов Национального банка с введенными требованиями по процессам ICAAP, ILAAP и коэффициента левериджа, учитывают результаты имплементации этих процессов банками в прошлом году и обновления Основных принципов эффективного банковского надзора Базельского комитета по банковскому надзору в апреле 2024 года.
Изменения, в частности, касаются:
  • управление продуктами, включая оценку рисков и ведение мониторинга продуктов; определение новых продуктов;
  • отражение в профиле риска банка всех рисков, присущих его деятельности;
  • введение требований по учету при установлении лимитов рисков финансовых показателей эффективности;
  • расширение перечня документов, которые должны подаваться в Национальный банк вместе с отчетом по процессу ICAAP/ILAAP;
  • уточнение требований к расчету риска опционов при определении минимального размера рыночного риска.
Соответствующие изменения внесены в:
Ранее мы сообщали, что Национальный банк Украины зафиксировал новую волну фишинговых атак, в ходе которых злоумышленники рассылают электронные письма, замаскированные под официальные сообщения от НБУ.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки Украины
