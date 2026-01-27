0 800 307 555
Польша меняет условия назначения 800 Плюс для украинцев

Личные финансы
98
Украинцы, легально находящиеся в Польше, могут получать от ZUS денежное пособие на детей 800 Плюс
С нового периода выплат в Польше меняются правила получения пособия 800 Plus для украинцев со статусом UKR.
Об этом пишет inpoland.
Изменения коснутся примерно 150 тысяч человек.

Кого касаются новые правила

Согласно поправкам в спецзакон, право на 800 Plus будут иметь только украинцы со статусом UKR, которые работают в Польше и платят налоги. Выплата для действующих получателей будет прекращена 31 января 2026 года.
Чтобы продлить получение пособия, с 1 февраля 2026 года нужно подать новое заявление на период 2025/2026 годов.

Какие документы нужно подать

ZUS сообщает, что к заявлениям, поданным с 1 февраля 2026 года, необходимо указать или приложить:
  • номер PESEL заявителя и ребенка;
  • информацию о пересечении границы;
  • подтверждение легального пребывания в Польше;
  • подтверждение профессиональной деятельности;
  • подтверждение того, что ребенок посещает школу или детский сад в Польше.
Также в заявлении появятся дополнительные вопросы по инвалидности ребенка.

Требования к работе и доходу

Право на пособие будет в основном зависеть от того, работал ли заявитель в предыдущем месяце. ZUS будет проверять эти данные через страховые реестры и в большинстве случаев дополнительные справки не понадобятся.
В профессиональную деятельность, в частности, засчитываются:
  • работа по трудовому договору или договору поручения;
  • ведение предпринимательской деятельности;
  • получение стипендии (спортивной или докторской);
  • пособие по безработице;
  • обучение со стипендией.
Для большинства заявителей минимальный доход должен составлять не менее 50% минимальной зарплаты. Для отдельных групп, в том числе начинающих предпринимателей, этот порог будет составлять 30% минимальной зарплаты.

Кто освобождается от требования работать

Требование трудоустройства не применяется к:
  • родителям детей с инвалидностью;
  • лицам, которые подают заявление на ребенка — гражданина Польши.

Обязательное образование и проживание в Польше

Пособие 800 Plus для детей украинских беженцев предоставляется только при условии, что ребенок посещает польскую школу или детский сад. Также обязательно фактическое проживание заявителя и ребенка в Польше.
В исключительных случаях, например, при отсрочке обязательного обучения, потребуется соответствующая справка.

Когда выплату могут остановить

ZUS имеет право приостановить выплату, если возникнут сомнения насчет:
  • проживания заявителя в Польше;
  • профессиональной активности родителей;
  • участия ребенка в польской системе образования.
Эта информация будет проверяться ежемесячно.

Что изменится для других иностранцев

С 1 июня 2026 года аналогичные требования к профессиональной деятельности будут введены и для граждан стран вне ЕС и ЕАСТ, которые легально проживают в Польше и имеют доступ к рынку труда.
Подробные разъяснения ZUS обещает опубликовать на своем официальном сайте в ближайшее время.
Ранее мы сообщали, что в Польше планируют установить автоматическое продление выплат 800 Плюс.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
