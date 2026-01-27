Польша меняет условия назначения 800 Плюс для украинцев Сегодня 14:02 — Личные финансы

Украинцы, легально находящиеся в Польше, могут получать от ZUS денежное пособие на детей 800 Плюс

С нового периода выплат в Польше меняются правила получения пособия 800 Plus для украинцев со статусом UKR.

Об этом пишет inpoland.

Изменения коснутся примерно 150 тысяч человек.

Кого касаются новые правила

Согласно поправкам в спецзакон, право на 800 Plus будут иметь только украинцы со статусом UKR, которые работают в Польше и платят налоги. Выплата для действующих получателей будет прекращена 31 января 2026 года.

Чтобы продлить получение пособия, с 1 февраля 2026 года нужно подать новое заявление на период 2025/2026 годов.

Какие документы нужно подать

ZUS сообщает, что к заявлениям, поданным с 1 февраля 2026 года, необходимо указать или приложить:

номер PESEL заявителя и ребенка;

информацию о пересечении границы;

подтверждение легального пребывания в Польше;

подтверждение профессиональной деятельности;

подтверждение того, что ребенок посещает школу или детский сад в Польше.

Также в заявлении появятся дополнительные вопросы по инвалидности ребенка.

Требования к работе и доходу

Право на пособие будет в основном зависеть от того, работал ли заявитель в предыдущем месяце. ZUS будет проверять эти данные через страховые реестры и в большинстве случаев дополнительные справки не понадобятся.

В профессиональную деятельность, в частности, засчитываются:

работа по трудовому договору или договору поручения;

ведение предпринимательской деятельности;

получение стипендии (спортивной или докторской);

пособие по безработице;

обучение со стипендией.

Для большинства заявителей минимальный доход должен составлять не менее 50% минимальной зарплаты. Для отдельных групп, в том числе начинающих предпринимателей, этот порог будет составлять 30% минимальной зарплаты.

Кто освобождается от требования работать

Требование трудоустройства не применяется к:

родителям детей с инвалидностью;

лицам, которые подают заявление на ребенка — гражданина Польши.

Обязательное образование и проживание в Польше

Пособие 800 Plus для детей украинских беженцев предоставляется только при условии, что ребенок посещает польскую школу или детский сад. Также обязательно фактическое проживание заявителя и ребенка в Польше.

В исключительных случаях, например, при отсрочке обязательного обучения, потребуется соответствующая справка.

Когда выплату могут остановить

ZUS имеет право приостановить выплату, если возникнут сомнения насчет:

проживания заявителя в Польше;

профессиональной активности родителей;

участия ребенка в польской системе образования.

Эта информация будет проверяться ежемесячно.

Что изменится для других иностранцев

С 1 июня 2026 года аналогичные требования к профессиональной деятельности будут введены и для граждан стран вне ЕС и ЕАСТ, которые легально проживают в Польше и имеют доступ к рынку труда.

Подробные разъяснения ZUS обещает опубликовать на своем официальном сайте в ближайшее время.

