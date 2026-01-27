Польша меняет условия назначения 800 Плюс для украинцев
С нового периода выплат в Польше меняются правила получения пособия 800 Plus для украинцев со статусом UKR.
Изменения коснутся примерно 150 тысяч человек.
Кого касаются новые правила
Согласно поправкам в спецзакон, право на 800 Plus будут иметь только украинцы со статусом UKR, которые работают в Польше и платят налоги. Выплата для действующих получателей будет прекращена 31 января 2026 года.
Чтобы продлить получение пособия, с 1 февраля 2026 года нужно подать новое заявление на период 2025/2026 годов.
Какие документы нужно подать
ZUS сообщает, что к заявлениям, поданным с 1 февраля 2026 года, необходимо указать или приложить:
- номер PESEL заявителя и ребенка;
- информацию о пересечении границы;
- подтверждение легального пребывания в Польше;
- подтверждение профессиональной деятельности;
- подтверждение того, что ребенок посещает школу или детский сад в Польше.
Также в заявлении появятся дополнительные вопросы по инвалидности ребенка.
Требования к работе и доходу
Право на пособие будет в основном зависеть от того, работал ли заявитель в предыдущем месяце. ZUS будет проверять эти данные через страховые реестры и в большинстве случаев дополнительные справки не понадобятся.
В профессиональную деятельность, в частности, засчитываются:
- работа по трудовому договору или договору поручения;
- ведение предпринимательской деятельности;
- получение стипендии (спортивной или докторской);
- пособие по безработице;
- обучение со стипендией.
Для большинства заявителей минимальный доход должен составлять не менее 50% минимальной зарплаты. Для отдельных групп, в том числе начинающих предпринимателей, этот порог будет составлять 30% минимальной зарплаты.
Кто освобождается от требования работать
Требование трудоустройства не применяется к:
- родителям детей с инвалидностью;
- лицам, которые подают заявление на ребенка — гражданина Польши.
Обязательное образование и проживание в Польше
Пособие 800 Plus для детей украинских беженцев предоставляется только при условии, что ребенок посещает польскую школу или детский сад. Также обязательно фактическое проживание заявителя и ребенка в Польше.
В исключительных случаях, например, при отсрочке обязательного обучения, потребуется соответствующая справка.
Когда выплату могут остановить
ZUS имеет право приостановить выплату, если возникнут сомнения насчет:
- проживания заявителя в Польше;
- профессиональной активности родителей;
- участия ребенка в польской системе образования.
Эта информация будет проверяться ежемесячно.
Что изменится для других иностранцев
С 1 июня 2026 года аналогичные требования к профессиональной деятельности будут введены и для граждан стран вне ЕС и ЕАСТ, которые легально проживают в Польше и имеют доступ к рынку труда.
Подробные разъяснения ZUS обещает опубликовать на своем официальном сайте в ближайшее время.
Ранее мы сообщали, что в Польше планируют установить автоматическое продление выплат 800 Плюс.
