Польша может ограничить трудоустройство украинцев Сегодня 19:36

Польша может ограничить трудоустройство украинцев

Польское правительство готовит изменения в специальный закон о помощи гражданам Украины, которые могут существенно повлиять как на работающих в Польше украинцев, так и на сам рынок труда.

Предложенный законопроект уже вызвал критику со стороны работодателей, ведь речь идет о правилах трудоустройства почти миллиона украинцев и рисках для бизнеса.

Об этом пишет inpoland.

Вопрос новых правил особенно актуален накануне 5 марта, когда граждане Украины, проживающие в Польше на основании временной защиты, потеряют часть специальных прав, предоставленных ранее.

Подробности

29 декабря 2025 года на сайте Центра правительственного законодательства был обнародован законопроект №UD345. Документ предусматривает постепенное упразднение отдельных положений специального закона о помощи гражданам Украины. Предложенные изменения существенно меняют условия функционирования польского рынка труда и правила трудоустройства иностранцев.

В то же время, представительские организации работодателей не были привлечены к публичным консультациям.

Позиция работодателей и нарушение социального диалога

Эксперт по вопросам занятости Konfederacja Lewiatan Надежда Винярская отмечает, что отсутствие социальных партнеров в законодательном процессе нарушает принципы социального диалога и надлежащей законодательной практики. По ее словам, особенно проблематично, что проект касается актов, важных для законности трудоустройства иностранцев и стабильности рынка труда.

Читайте также Польша повысила стоимость консульских сборов

Ограничение упрощенной процедуры трудоустройства

Одним из наиболее спорных изменений является ограничение упрощенной процедуры поручения работы гражданам Украины. Законопроект предусматривает, что трудоустройство на основании сообщения будет доступно только лицам, пользующимся временной защитой.

Риски для бизнеса и организационный хаос

По оценке экспертов такие изменения могут привести к организационным проблемам в компаниях. Работодателям придется проверять правовой статус каждого иностранного работника, что повышает риск ошибок при легализации трудоустройства.

Упрощенная процедура до сих пор была одним из самых эффективных инструментов поддержки работодателей, особенно в отраслях с острой нехваткой кадров.

Читайте также Где в Польше самые высокие зарплаты — ретинг городов

Заморозка административных производств до 2027 года

Законопроект также предусматривает сохранение остановки сроков в административных производствах в отношении иностранцев до 4 марта 2027 года. По словам Винярской, это не упрощает систему, а фактически блокирует рассмотрение дел, лишает иностранцев реальной правовой защиты и создает риски для работодателей.

Процедура легализации проживания продолжается в среднем более года, а правовой статус иностранцев в этот период остается неопределенным.

Чего требуют работодатели

Konfederacja Lewiatan призывает прекратить остановку административных производств и сохранить возможность трудоустройства граждан Украины по процедуре уведомления независимо от оснований проживания.

В случае сохранения предложенных ограничений организация настаивает на их отсрочке как минимум до марта 2027 года, чтобы ввести переходные положения и избежать дестабилизации рынка труда.

Ранее мы сообщали, что рынок труда в Польше продолжает меняться под влиянием демографических тенденций, миграции и автоматизации. Вот какие 15 профессий будут востребованы в 2026 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.