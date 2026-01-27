Индия и ЕС завершили заключение знакового торгового соглашения: о чем идет речь
Индия и Европейский Союз заключили историческое торговое соглашение, которое откроет огромный и защищенный рынок, самый густонаселенный в мире, для свободной торговли с 27 странами ЕС.
Об этом сообщает Reuters.
Это произошло после двух десятилетий прерванных переговоров.
Официальное подписание соглашения между Индией и ЕС состоится после юридической проверки, которая, как ожидается, продлится пять-шесть месяцев, сообщил сведущий индийский чиновник.
«Мы ожидаем, что соглашение будет реализовано в течение года», — добавил чиновник.
О чем идет речь
- По соглашению Индия снизит пошлины на автомобили из ЕС со 110% до 10%,
- также в основном отменит пошлины 44% на машиностроение,
- 22% химикатов и 11% фармацевтических препаратов из ЕС.
«Люди по всему миру называют его матерью всех соглашений. Это соглашение откроет большие возможности для 1,4 миллиарда жителей Индии и миллионов людей в Европе «, — сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Объем торговли между Индией и ЕС в финансовом году, завершившемся в марте 2025 года, составил 136,5 млрд долларов.
В тот же период Нью-Дели заключил соглашения с Великобританией, Новой Зеландией и Оманом.
