День финансов: декларации и ипотека 3% для военных, пособие ВПЛ Сегодня 17:36

В среду, 28 января, ВПЛ могут повторно обратиться за помощью, а военнослужащие должны подать декларации и взять ипотеку от 3%. Обо всем подробно читайте ниже.

Ипотека под 3% для всех военных

Программа «єОселя» стала доступнее для военнослужащих. Теперь льготную ипотеку под 3% годовых могут оформлять не только контрактники, но и мобилизованные военные. Соответствующая норма действует с 11 января. Подробно читайте здесь.

Декларации военнослужащих

С января 2026 г. начался очередной этап подачи деклараций за 2025 год. Согласно Закону, должны подать декларации до 1 апреля 2026 года через официальный вебсайт Национального агентства по предотвращению коррупции.

«Нацкешбэк» и «Зимняя поддержка»: в НАПК напомнили, кто должен задекларировать полученные средства.

ВПЛ могут повторно обращаться за помощью

Законом Украины предусмотрено повышение в 2026 году социальных стандартов, в частности прожиточного минимума. Поэтому ВПЛ могут повторно обратиться за помощью. Подробно как это сделать, читайте по ссылке

В то же время при отказе в регистрации ВПЛ пишем, какие могут быть основания.

Также некоторые украинцы могут получить доплату в 1000 гривен.

7−10 млн. гривен грантовой поддержки для развития садов и теплиц. Как получить читайте здесь

Кстати, война коренным образом изменила страну, и рынок недвижимости не остался в стороне от этих трансформаций. Finance.ua узнал цены в регионах на первичное и вторичное жилье. Этот материал будет полезен тем, кто планирует приобретение однокомнатной квартиры и начинает сравнивать предложения.

Евро достиг наивысшего показателя с 2021 года

Курс евро поднялся чуть выше $1,20, достигнув самого высокого уровня с 2021 года. Это сигнал восстановления позиций европейской валюты на фоне ослабления доллара и изменений глобальных экономических настроений.

Кстати, возврат валютной выручки в 2025 году вырос на 5%, об этом пишет НБУ.

Профессии будущего

На украинском рынке труда действительно востребованы сферы — специалисты рабочих специальностей, водители, строители. О положении на рынке труда в начале 2026 года рассказали специалисты Work.ua.

Средняя зарплата для пенсий в декабре 2025 года

Средний размер заработной платы в Украине в 2025 году, с которой уплачивались страховые взносы и учитывается для исчисления пенсий, составил 20653,55 грн.

5G запустили в Бородянке Киевской области

Бородянка стала следующим шагом после Львова, где пилот стартовал в начале января 2026 года. Только за первые сутки к 5G во Львове подключились более 80 000 пользователей.

За границу:

Украина договорилась с Польшей об увеличении мощностей по импорту газа.

Китайская компания приобрела 29% акций Puma за 1,8 миллиарда долларов.

США выдвинули Украине условие гарантий безопасности.

Молдова продлила временную защиту украинцев — сроки и условия.

Украина и ЕС согласовали план развития логистики на Дунае.

