День финансов: рекордные доходы банков, валютные инвестиции monobank, экспорт оружия

В понедельник, 9 февраля, мы исследовали, сколько стоит недвижимость в США. Обо всех нюансах читайте в статье:

Рекордные доходы банков

В 2025 году банковский сектор Украины получил 126,75 млрд грн чистой прибыли, что является историческим рекордом прибыли банков. По сравнению с 2024 годом прибыль выросла на 39,4% или на 35,85 млрд грн.

Кстати, ПриватБанк отчитался о 88 миллиардах прибыли и рекордном росте основных показателей.

А monobank запустил валютные инвестиции через «Банки».

🎥А вот стоит ли ожидать резкого роста валюты с 9 по 13 февраля, сможет ли Нацбанк удержать ситуацию под контролем? В новом выпуске разбираем новый валютный прогноз от финансового эксперта Алексея Козырева.

Украинцы массово берут кредиты

В Украине второй год сохраняются высокие темпы кредитования. За декабрь 2025 года гривневые кредиты как бизнесу, так и населению выросли на треть.

Изменения качества газа

В компании «Нафтогаз» объяснили потребителям, какие изменения газа могут быть у украинцев и что с этим делать. По словам компании, желтый или оранжевый цвет газа не означает, что газ некачественный. Подробно об этом читайте здесь.

Аренда в разных городах Украины

Рынок аренды жилья в Украине в начале 2026 года демонстрирует кардинально разные векторы развития. Пока столица и Закарпатье продолжают держать высокие ценники, в центральных регионах наблюдается настоящий «ценопад».

В то же время депутаты предлагают снизить налоговую нагрузку для владельцев жилья.

Также посмотрите динамику цен на однокомнатные квартиры в Киеве.

Работа украинцев в Европе

По состоянию на середину 2025 года средний уровень трудоустройства украинских беженцев 20−64 лет в странах Европы составил 57%. Этот показатель включает самозанятость и неформальную работу и на 22 п.п. ниже, чем среди граждан стран пребывания.

Выдача посылок в магазинах и кафе

АО «Укрпочта» планирует в конце первого квартала 2026 года запустить агентские точки выдачи посылок , которые будут работать в кафе, магазинах и других заведениях сферы обслуживания.

Украина открывает экспорт оружия

Украина открывает возможности экспорта оружия. Параллельно в 2026 году в Европе заработают десять экспортных центров, а уже в середине февраля ожидается готовность первого украинского дрона, изготовленного на производственной линии в Германии.

Также Украина, Всемирный банк, Япония и Канада подписали соглашение на 691 миллион долларов.

🚘 Электрокары долго считались дешевой и выгодной альтернативой бензиновым авто. Но что происходит сейчас — в 2026 году? В интервью говорим о ценах на зарядку за 30 грн. Сколько действительно стоят 500 км на электрокаре и почему на бензине дешевле? Станут ли украинцы массово продавать электромобили и по какой цене — смотрите видео об этом.

