Зеленский назвал условия, которые вернут бизнес и людей в села Сегодня 17:20

Для развития сел нужны льготные кредиты, дотации и инфраструктура - Зеленский

Для устойчивого развития украинских сел необходимы специальные государственные программы, доступные кредитные условия и развитие инфраструктуры, которые будут стимулировать частный бизнес и способствовать возвращению людей в общины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи со студентами и преподавателями Киевского авиационного института.

«О развитии украинских сел. Индустриализация — она не в Украине, она по всему миру происходит. Это отдельные необходимые программы, дотации для того, чтобы там были производства», — отметил он.

Глава государства отметил, что не уверен, что лучший вариант — государственные предприятия по всем селам, «потому что государственными предприятиями нужно кому-то руководить, а государство как менеджер — не самое лучшее. Государство должно давать лучшие условия, чтобы был частный сектор».

Финансовые стимулы и возвращение населения

«Что может вернуть людей в села? Я видел страны, где открывают специальные программы для сел. И обычно это дотационные вещи, пока это действительно невыгодно. А выгодно — это когда у государства есть деньги, и предприятия разрастаются. И люди выезжают за черту городов для того, чтобы построить там предприятия», — подчеркнул президент.

По его словам, соответствующие программы — они частично есть: специальные кредитные программы, где условия для сел гораздо лучше, чем для городов, «но этого мало. Желание открыть где-то предприятие в селе — нужно, чтобы там были люди, не только условия».

Ключевая роль инфраструктуры

В то же время, он подчеркнул, чтобы в селе была жизнь, нужно, чтобы была инфраструктура, а также нужны специальные условия для предприятий, для частного сектора, который может открыть бизнес в селе.

«Раньше страну называли аграрной, поэтому понятно, что в селе есть что делать. Сельское хозяйство высокого уровня. Даже с временной оккупацией определенных территорий нашего государства урожай больше во время войны, чем до. Люди стараются делать все. Даже земли меньше, а урожая больше. И даже с тем, что блокировали нам железную дорогу, морские пути и т. д. А все равно объем продаж в Украине был больше. Поэтому село будет актуально. Надо немного времени», — добавил Зеленский.

Как рассказывала ранее директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птухи Элла Либанова, проблема опустошения деревень в Украине началась еще до начала войны в 2014 году. По ее словам, в украинских селах, «если нет дорог и транспорта, молодежь не хочет оставаться».

