0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які пільги є для жителів сільської місцевості

Особисті фінанси
156
Які пільги є для жителів сільської місцевості
Які пільги є для жителів сільської місцевості
Люди, які мають складні та небезпечні професії, а також деякі сільські жителі можуть вийти на пенсію раніше за інших.
Читайте також
Про це йдеться в Законі № 1058.
Він визначає, хто з громадян може оформити виплати в 55 років. Це працівники сільського господарства, які мають достатньо стажу.
Достроково пенсія в Україні нараховується таким категоріям:
  • Чоловікам-трактористам, які виготовляють сільськогосподарську продукцію. Їм потрібно мати щонайменше 30 років робочого стажу загалом, з яких 20 на зазначеній посаді.
  • Жінкам-машиністкам тракторів, будівельних і навантажувально-розвантажувальних машин на основі тракторів та екскваторів. Вимога до стажу — 25 років загалом і мінімум 15 на цій роботі.
  • Жінкам, які працюють доярками (у тому числі на доїльних установках), свинарками в підприємствах сільського господарства. У цій професії потрібно пропрацювати не менше 20 років.
  • Працівниці верстаків і машин текстильної промисловості. Їм потрібно мати хоча б 20 років стажу на такій роботі.
  • Жінки, які працювали в сільськогосподарському виробництві та виховали не менше 5 дітей. Їм пенсія за старістю призначається незалежно від віку та кількості пропрацьованих років.
Але мешканці сіл отримують виплати на однакових умовах з городянами.
Пільги для пенсіонерів в Україні в селі: це безкоштовна комуналка. Хто може не платити комунальні послуги, жителі сільської місцевості — люди, які до виходу на пенсію працювали у сфері культури, освіти, медицини.
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems