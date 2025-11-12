Які пільги є для жителів сільської місцевості Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Які пільги є для жителів сільської місцевості

Люди, які мають складні та небезпечні професії, а також деякі сільські жителі можуть вийти на пенсію раніше за інших.

Про це йдеться в Законі № 1058

Він визначає, хто з громадян може оформити виплати в 55 років. Це працівники сільського господарства, які мають достатньо стажу.

Достроково пенсія в Україні нараховується таким категоріям:

Чоловікам-трактористам, які виготовляють сільськогосподарську продукцію. Їм потрібно мати щонайменше 30 років робочого стажу загалом, з яких 20 на зазначеній посаді.

які виготовляють сільськогосподарську продукцію. Їм потрібно мати щонайменше 30 років робочого стажу загалом, з яких 20 на зазначеній посаді. Жінкам-машиністкам тракторів, будівельних і навантажувально-розвантажувальних машин на основі тракторів та екскваторів. Вимога до стажу — 25 років загалом і мінімум 15 на цій роботі.

на основі тракторів та екскваторів. Вимога до стажу — 25 років загалом і мінімум 15 на цій роботі. Жінкам, які працюють доярками (у тому числі на доїльних установках), свинарками в підприємствах сільського господарства. У цій професії потрібно пропрацювати не менше 20 років.

(у тому числі на доїльних установках), свинарками в підприємствах сільського господарства. У цій професії потрібно пропрацювати не менше 20 років. Працівниці верстаків і машин текстильної промисловості. Їм потрібно мати хоча б 20 років стажу на такій роботі.

Їм потрібно мати хоча б 20 років стажу на такій роботі. Жінки, які працювали в сільськогосподарському виробництві та виховали не менше 5 дітей. Їм пенсія за старістю призначається незалежно від віку та кількості пропрацьованих років.

Але мешканці сіл отримують виплати на однакових умовах з городянами.

Пільги для пенсіонерів в Україні в селі: це безкоштовна комуналка. Хто може не платити комунальні послуги, жителі сільської місцевості — люди, які до виходу на пенсію працювали у сфері культури, освіти, медицини.

