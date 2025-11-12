Польща забирає статус біженців: скільки українців позбавили (причини) Сьогодні 17:23 — Особисті фінанси

Польща забирає статус біженців: скільки українців позбавили (причини)

Дані Управління у справах іноземців Польщі свідчать, що найбільшою групою іноземців, яких найчастіше позбавляють міжнародного захисту (статусу біженця, притулку чи тимчасового захисту), є росіяни.

Про це пише Іnpoland.net.

З початку 2020 року до 20 жовтня 2025 року рішення про позбавлення міжнародного захисту було видано 410 іноземцям. З них статус було скасовано для 336 росіян, 38 українцям та 15 білорусам.

У 2020 році було видано 107 рішень про відмову, у 2021 році — 64, у 2022 році — 42, у 2023 році — 75, у 2024 — 71. До 20 жовтня поточного року у міжнародному захисті відмовлено 52 іноземцям.

Читайте також Що зміниться з 1 листопада: хто з українців зможе жити безкоштовно в Польщі

Причини

Найпоширенішими причинами позбавлення іноземців додаткового захисту «є ситуації, коли обставини, за яких його було надано, перестали існувати або змінилися таким чином, що захист більше не потрібен» — 70%.

Приблизно у 15% випадків позбавлення притулку ґрунтується на міркуваннях безпеки. Запит про позбавлення іноземця притулку з цієї причини може бути поданий командиром підрозділу прикордонної служби, командиром поліції провінції, керівником Агентства внутрішньої безпеки або міністром юстиції.

Нагадаємо, з 1 листопада Польща запроваджує певні зміни для українців, що стосуються житла.

На сайті portalsamorzadowy опубліковано кілька цитат зі Спецзакону, який ухвалили в Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі. У законопроєкт внесли деякі поправки в Польщі для українців, і тепер біженці повинні враховувати нові реалії.

Найважливіша частина нових правил — про те, як тепер будуть розміщувати біженців у соціальних таборах. Згідно з даними джерела, українці мають в запасі не так багато часу, щоб приїхати в країну і отримати безкоштовне місце проживання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.