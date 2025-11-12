Польща забирає статус біженців: скільки українців позбавили (причини)
Дані Управління у справах іноземців Польщі свідчать, що найбільшою групою іноземців, яких найчастіше позбавляють міжнародного захисту (статусу біженця, притулку чи тимчасового захисту), є росіяни.
Про це пише Іnpoland.net.
З початку 2020 року до 20 жовтня 2025 року рішення про позбавлення міжнародного захисту було видано 410 іноземцям. З них статус було скасовано для 336 росіян, 38 українцям та 15 білорусам.
У 2020 році було видано 107 рішень про відмову, у 2021 році — 64, у 2022 році — 42, у 2023 році — 75, у 2024 — 71. До 20 жовтня поточного року у міжнародному захисті відмовлено 52 іноземцям.
Причини
Найпоширенішими причинами позбавлення іноземців додаткового захисту «є ситуації, коли обставини, за яких його було надано, перестали існувати або змінилися таким чином, що захист більше не потрібен» — 70%.
Приблизно у 15% випадків позбавлення притулку ґрунтується на міркуваннях безпеки. Запит про позбавлення іноземця притулку з цієї причини може бути поданий командиром підрозділу прикордонної служби, командиром поліції провінції, керівником Агентства внутрішньої безпеки або міністром юстиції.
Нагадаємо, з 1 листопада Польща запроваджує певні зміни для українців, що стосуються житла.
На сайті portalsamorzadowy опубліковано кілька цитат зі Спецзакону, який ухвалили в Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі. У законопроєкт внесли деякі поправки в Польщі для українців, і тепер біженці повинні враховувати нові реалії.
Найважливіша частина нових правил — про те, як тепер будуть розміщувати біженців у соціальних таборах. Згідно з даними джерела, українці мають в запасі не так багато часу, щоб приїхати в країну і отримати безкоштовне місце проживання.
