🎬 Конец дешевого электричества! Сколько реально стоит электрокар в 2026 году? Цены упадут?

На YouTube-канале Finance.ua вышло новое видео, в котором автоэксперт Александр Федченко объяснил, насколько подорожала зарядка электромобилей в 2026 году, сколько реально стоит поездка и изменится ли спрос на электрокары в Украине.

Цены на зарядку быстро растут

По словам эксперта, часть операторов уже повысила тарифы до 30−35 грн за киловатт, а иногда цены приближаются к 40 грн. Ожидается, что весной большинство сетей установит тариф около 40 грн/кВт.
Среди причин удорожания эксперт назвал рост тарифов на передачу электроэнергии для бизнеса, повышение расходов на персонал и обслуживание, подорожание оборудования из-за курса евро и снижения маржинальности операторов зарядных станций.
Эксперт подчеркнул, что удорожание не связано с блэкаутами. Это рыночная тенденция, которая формировалась еще до начала года.

Сколько стоят 500 км на электрокаре

Если взять тариф 30 грн за кВт·ч и автомобиль с батареей 100 кВт·ч, то:
  • в теплое время года 500 км обойдутся примерно в 3000 грн;
  • зимой из-за повышенного потребления энергии те же 3 000 грн могут обеспечить только 220−250 км пробега.
Таким образом, в нынешних условиях поездки на электромобиле при использовании публичных зарядок могут быть не дешевле, чем на авто с ДВС.
По словам Федченко, экономия возможна, только если у водителя есть частный дом, установлена ​​домашняя зарядка и используется ночной тариф. Для владельцев квартир, зависящих от коммерческих зарядок, эксплуатация электрокара становится значительно дороже.

Начнут ли продавать электромобили

Эксперт не прогнозирует массовый отказ от электротранспорта, однако отмечает, что меняется подход к его использованию. Электромобиль все чаще рассматривают как второй автомобиль в семье, а не полноценную замену бензиновому или дизельному.
Удорожание зарядки и инфраструктурные ограничения могут повлиять на спрос, но полного сворачивания рынка не ожидается.
Подробные расчеты, прогнозы тарифов и советы для владельцев электрокаров — в новом видео на YouTube-канале Finance.ua:
По материалам:
Finance.ua
Youtube
