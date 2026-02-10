Криптобиржа приобрела самый дорогой домен в мире за $70 млн Сегодня 01:28

AI.com стал самым дорогим доменом – его купили за $70 млн

Домен AI.com приобрели за $70 млн — это самая высокая публично подтвержденная сумма за доменное имя. Покупателем является Крис Маршалек, соучредитель и генеральный директор криптовалютной биржи Crypto.com.

Что об этом известно

Крис Маршалек также подтвердил в соцсети, что приобрел адрес AI.com в апреле 2025 года и с тех пор формировал команду для запуска продукта.

Кстати, Crypto.com была основана в 2016 году, и домен Crypto.com приобретен раньше значительно меньшей суммы — в пределах нескольких миллионов долларов, согласно открытым данным об истории компании.

«Рассекреченная» сейчас сделка с AI.com и планируемый запуск платформы фиксируют одну из самых больших точек пересечения крипторынка, искусственного интеллекта и массового потребительского продукта.

«Я приобрел AI.com в апреле. С тех пор мы создали команду и постепенно работали над проектом. Были сложности и непредсказуемые моменты, но я рад нашему первому запуску этого воскресенья во время Super Bowl», — написал Маршалек в Х.

Проект AI.com

Financial Times и брокер сделки также подтверждают продажу домена еще в апреле 2025 года. Платеж провели полностью в криптовалюте. Имя продавца не было разглашено.

Запуск сервиса состоялся 8 февраля 2026 года во время трансляции Super Bowl LX. Проект позиционируется как потребительский сервис с автономными AI-агентами, способными выполнять различные действия от обмена сообщениями до работы с приложениями и торговлей. Как сообщают пресс-релизы и медиа, пользователи смогут создавать персональные ИИ-агенты, которые будут работать в изолированных средах с шифрованием данных и контролем доступа.

Читайте также Что происходит с крипторынком: почему биткоин и другие в минусе

В заявленных планах для AI.com также упоминаются опции дальнейшего развития: интеграция финансовых сервисов, маркетплейсы агентов и другие продукты, но детальные временные рамки этих элементов пока не обнародованы.

К слову, домен AI.com до сделки имел историю торгов: его выставляли на продажу с запрашиваемой ценой около $100 млн в 2025 году, но официальное соглашение заключено на $70 млн.

Предыдущий рекорд публичной стоимости доменного имени удерживал Voice.com — примерно $30 млн в 2019 году.

В открытых списках сделка с AI.com фигурирует как самая высокая по задокументированной цене. Ранее домен AI.com в течение лет использовали в качестве редиректа на различные ИИ-проекты и компании, в частности OpenAI и xAI, без собственного продукта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.