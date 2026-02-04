Украина инициировала изменения в устав МАГАТЭ из-за действий рф
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина предлагает внести изменения в устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за действий рф, которые угрожают ядерной безопасности.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
По его словам, у МАГАТЭ пока нет четких правил, которые будут ограничивать права государства, которое намеренно создает риски для безопасного использования ядерной энергетики.
«Устав не предусматривает мер реагирования в случаях, когда государство намеренно подрывает условия для безопасного и надежного использования ядерной энергии, но в то же время продолжает осуществлять все управленческие права в пределах МАГАТЭ», — подчеркнул Сибига.
Он добавил, что Украина предлагает ввести четкий механизм, который позволит в таких случаях временно отстранять государство от принятия решений в МАГАТЭ.
В этой связи Сибига дал поручение направить соответствующие предложения в Секретариат МАГАТЭ и распространить их среди государств-членов.
«Речь идет не о политике, а о доверии, безопасности и справедливости», — подытожил глава МИД.
Читайте также
Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль призвал МАГАТЭ к полной международной изоляции россии, а также инициированию санкций и приостановлению ее членства в организации.
Несмотря на сложные условия безопасности Агентство продолжает инспекции на украинских энергетических объектах.
Ранее писали, что в случае достижения мирного соглашения временно оккупированная Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потребует особого статуса, а также соглашения о сотрудничестве между Украиной и агрессорской россией. Такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
В то же время, когда Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, говорилось в сообщении МАГАТЭ, в котором ни словом не упоминалась рф.
Поделиться новостью
Также по теме
Украина инициировала изменения в устав МАГАТЭ из-за действий рф
Эстония показала, как защитить украинские города от блэкаутов
Румыния планирует усилить контроль в Черном море для защиты газового проекта
Отказ ЕС от российского газа вступил в силу: Венгрия обжалует решение в суде
россия нанесла самый мощный удар по украинской энергетике с начала года — ДТЭК
Под ударом были 8 областей Украины: Шмыгаль о последствиях атаки рф