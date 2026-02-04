0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина инициировала изменения в устав МАГАТЭ из-за действий рф

Энергетика
15
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина предлагает внести изменения в устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за действий рф, которые угрожают ядерной безопасности.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Читайте также
По его словам, у МАГАТЭ пока нет четких правил, которые будут ограничивать права государства, которое намеренно создает риски для безопасного использования ядерной энергетики.
«Устав не предусматривает мер реагирования в случаях, когда государство намеренно подрывает условия для безопасного и надежного использования ядерной энергии, но в то же время продолжает осуществлять все управленческие права в пределах МАГАТЭ», — подчеркнул Сибига.
Читайте также
Он добавил, что Украина предлагает ввести четкий механизм, который позволит в таких случаях временно отстранять государство от принятия решений в МАГАТЭ.
В этой связи Сибига дал поручение направить соответствующие предложения в Секретариат МАГАТЭ и распространить их среди государств-членов.
«Речь идет не о политике, а о доверии, безопасности и справедливости», — подытожил глава МИД.
Читайте также
Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль призвал МАГАТЭ к полной международной изоляции россии, а также инициированию санкций и приостановлению ее членства в организации.
Несмотря на сложные условия безопасности Агентство продолжает инспекции на украинских энергетических объектах.
Ранее писали, что в случае достижения мирного соглашения временно оккупированная Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потребует особого статуса, а также соглашения о сотрудничестве между Украиной и агрессорской россией. Такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
В то же время, когда Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, говорилось в сообщении МАГАТЭ, в котором ни словом не упоминалась рф.
По материалам:
Finance.ua
Энергетическая безопасность
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems