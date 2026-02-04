Украина инициировала изменения в устав МАГАТЭ из-за действий рф Сегодня 11:13 — Энергетика

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина предлагает внести изменения в устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за действий рф, которые угрожают ядерной безопасности.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Читайте также Повреждены ключевые подстанции Украины — МАГАТЭ не упомянуло россию

По его словам, у МАГАТЭ пока нет четких правил, которые будут ограничивать права государства, которое намеренно создает риски для безопасного использования ядерной энергетики.

«Устав не предусматривает мер реагирования в случаях, когда государство намеренно подрывает условия для безопасного и надежного использования ядерной энергии, но в то же время продолжает осуществлять все управленческие права в пределах МАГАТЭ», — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что Украина предлагает ввести четкий механизм, который позволит в таких случаях временно отстранять государство от принятия решений в МАГАТЭ.

В этой связи Сибига дал поручение направить соответствующие предложения в Секретариат МАГАТЭ и распространить их среди государств-членов.

«Речь идет не о политике, а о доверии, безопасности и справедливости», — подытожил глава МИД.

Читайте также В МАГАТЭ сделали заявление о будущем Запорожской АЭС

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль призвал МАГАТЭ к полной международной изоляции россии, а также инициированию санкций и приостановлению ее членства в организации.

Несмотря на сложные условия безопасности Агентство продолжает инспекции на украинских энергетических объектах.

Такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Ранее писали , что в случае достижения мирного соглашения временно оккупированная Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потребует особого статуса, а также соглашения о сотрудничестве между Украиной и агрессорской россией.Такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

В то же время, когда Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, говорилось в сообщении МАГАТЭ, в котором ни словом не упоминалась рф.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.