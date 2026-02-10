0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США сократят гранты на здравоохранение в некоторых штатах: почему так

13
В США сократят гранты на здравоохранение в некоторых штатах: почему так
В США сократят гранты на здравоохранение в некоторых штатах: почему так
Минздрав США (HSS) намерен сократить субсидии на здравоохранение для четырех штатов, находящихся по управлением демократов. Причина — они не отвечают приоритетам администрации Трампа.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам источников, министерство начнет сокращать финансирование уже в конце этой недели, чтобы довести общий объем сокращения для Калифорнии, Миннесоты, Иллинойса и Колорадо примерно до 600 млн долларов.
Представитель ведомства объяснил, что гранты будут прекращены, поскольку они не соответствуют приоритетам политики администрации президента США Дональда Трампа.
Читайте также
В понедельник The New York Times писало, что среди программ, на которые были направлены гранты, были программы по борьбе с ВИЧ и другими инфекциями, передающимися половым путем.
Bloomberg отмечает, что сокращение произойдет через несколько недель после того, как HSS прекратило, а затем возобновило финансирование здравоохранения в США на сумму около 5 млрд долларов. Отмена решения была в течение нескольких часов, когда местные департаменты здравоохранения готовились к реагированию на большой зимний шторм.

Что известно о грантах

Как пишут СМИ, эти гранты более известны как деньги на развитие инфраструктуры здравоохранения, были инициативой эпохи Байдена. В рамках нее более 100 департаментов здравоохранения получили миллиарды долларов в течение пяти лет.
Bloomberg объясняет, что гранты выделяются через Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) и финансируют, в частности, программы по модернизации данных и обеспечению равенства в здравоохранении.
Однако в сентябре CDC опубликовал новую программу, в которой было отмечено, что инициативы по обеспечению разнообразия и равенства в области здравоохранения больше не являются приоритетными.
Система общественного здравоохранения по всей территории США столкнулась с отменой и восстановлением грантов, а также сокращениями персонала с тех пор, как в прошлом году пост министра занял Роберт Кеннеди-младший.
По материалам:
РБК-Україна
США
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems