В США сократят гранты на здравоохранение в некоторых штатах: почему так
Минздрав США (HSS) намерен сократить субсидии на здравоохранение для четырех штатов, находящихся по управлением демократов. Причина — они не отвечают приоритетам администрации Трампа.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам источников, министерство начнет сокращать финансирование уже в конце этой недели, чтобы довести общий объем сокращения для Калифорнии, Миннесоты, Иллинойса и Колорадо примерно до 600 млн долларов.
Представитель ведомства объяснил, что гранты будут прекращены, поскольку они не соответствуют приоритетам политики администрации президента США Дональда Трампа.
В понедельник The New York Times писало, что среди программ, на которые были направлены гранты, были программы по борьбе с ВИЧ и другими инфекциями, передающимися половым путем.
Bloomberg отмечает, что сокращение произойдет через несколько недель после того, как HSS прекратило, а затем возобновило финансирование здравоохранения в США на сумму около 5 млрд долларов. Отмена решения была в течение нескольких часов, когда местные департаменты здравоохранения готовились к реагированию на большой зимний шторм.
Что известно о грантах
Как пишут СМИ, эти гранты более известны как деньги на развитие инфраструктуры здравоохранения, были инициативой эпохи Байдена. В рамках нее более 100 департаментов здравоохранения получили миллиарды долларов в течение пяти лет.
Bloomberg объясняет, что гранты выделяются через Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) и финансируют, в частности, программы по модернизации данных и обеспечению равенства в здравоохранении.
Однако в сентябре CDC опубликовал новую программу, в которой было отмечено, что инициативы по обеспечению разнообразия и равенства в области здравоохранения больше не являются приоритетными.
Система общественного здравоохранения по всей территории США столкнулась с отменой и восстановлением грантов, а также сокращениями персонала с тех пор, как в прошлом году пост министра занял Роберт Кеннеди-младший.
Поделиться новостью
Также по теме
В США сократят гранты на здравоохранение в некоторых штатах: почему так
Топ-10 марок и моделей авто января 2026 года
В Польше вводится в обращение новая монета (фото)
Какие новинки от Apple ожидать в ближайшие недели
День финансов: курс доллара до конца года, и 5 шагов для вступления Украины в ЕС
Украинцы в январе увеличили чистую покупку валюты