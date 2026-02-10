В США сократят гранты на здравоохранение в некоторых штатах: почему так Сегодня 19:33

В США сократят гранты на здравоохранение в некоторых штатах: почему так

Минздрав США (HSS) намерен сократить субсидии на здравоохранение для четырех штатов, находящихся по управлением демократов. Причина — они не отвечают приоритетам администрации Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg

По словам источников, министерство начнет сокращать финансирование уже в конце этой недели, чтобы довести общий объем сокращения для Калифорнии, Миннесоты, Иллинойса и Колорадо примерно до 600 млн долларов.

Представитель ведомства объяснил, что гранты будут прекращены, поскольку они не соответствуют приоритетам политики администрации президента США Дональда Трампа.

Читайте также Трамп подписал законопроект о прекращении частичного шатдауна

В понедельник The New York Times писало, что среди программ, на которые были направлены гранты, были программы по борьбе с ВИЧ и другими инфекциями, передающимися половым путем.

Bloomberg отмечает, что сокращение произойдет через несколько недель после того, как HSS прекратило, а затем возобновило финансирование здравоохранения в США на сумму около 5 млрд долларов. Отмена решения была в течение нескольких часов, когда местные департаменты здравоохранения готовились к реагированию на большой зимний шторм.

Что известно о грантах

Как пишут СМИ, эти гранты более известны как деньги на развитие инфраструктуры здравоохранения, были инициативой эпохи Байдена. В рамках нее более 100 департаментов здравоохранения получили миллиарды долларов в течение пяти лет.

Bloomberg объясняет, что гранты выделяются через Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) и финансируют, в частности, программы по модернизации данных и обеспечению равенства в здравоохранении.

Однако в сентябре CDC опубликовал новую программу, в которой было отмечено, что инициативы по обеспечению разнообразия и равенства в области здравоохранения больше не являются приоритетными.

Система общественного здравоохранения по всей территории США столкнулась с отменой и восстановлением грантов, а также сокращениями персонала с тех пор, как в прошлом году пост министра занял Роберт Кеннеди-младший.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.